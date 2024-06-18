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Подмосковные спортсмены завоевали 10 медалей на первенстве РФ по теннису - РИА Новости, 18.06.2024
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Новости Подмосковья
 
12:39 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/medali-1953632665.html
Подмосковные спортсмены завоевали 10 медалей на первенстве РФ по теннису
Подмосковные спортсмены завоевали 10 медалей на первенстве РФ по теннису - РИА Новости, 18.06.2024
Подмосковные спортсмены завоевали 10 медалей на первенстве РФ по теннису
Подмосковные спортсмены завоевали на первенстве России по теннису шесть золотых, две серебряные и две бронзовые медали, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:39
2024-06-18T12:39
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Подмосковные спортсмены завоевали на первенстве России по теннису шесть золотых, две серебряные и две бронзовые медали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. В одиночном разряде среди юниоров золотую медаль завоевал подмосковный спортсмен Егор Плешивцев. Также спортсмен выиграл второе "золото" в парном разряде в тандеме с Тимофеем Дерепаско, также представляющим Подмосковье. Среди юниорок в одиночном разряде лучшей стала Анна Пушкарева. В парном разряде "золото" завоевала Дарья Шадчнева в тандеме со спортсменкой из Ростова-на-Дону. Еще один представитель региона – Иван Грецкий – стал обладателем серебряной награды в одиночном разряде среди юниоров. В парном разряде среди юниоров "бронзу" первенства завоевал Иван Грецкий в паре со спортсменом из Москвы. В смешанном разряде представители Подмосковья заняли все ступени пьедестала. Первенство России по теннису проходило с 6 по 16 июня 2024 года в Москве. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".
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Новости Подмосковья, Спорт, Московская область (Подмосковье), Россия, Москва

Подмосковные спортсмены завоевали 10 медалей на первенстве РФ по теннису

© iStock.com / Liudmila ChernetskaДевушка играет в теннис
Девушка играет в теннис - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© iStock.com / Liudmila Chernetska
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Подмосковные спортсмены завоевали на первенстве России по теннису шесть золотых, две серебряные и две бронзовые медали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В одиночном разряде среди юниоров золотую медаль завоевал подмосковный спортсмен Егор Плешивцев. Также спортсмен выиграл второе "золото" в парном разряде в тандеме с Тимофеем Дерепаско, также представляющим Подмосковье. Среди юниорок в одиночном разряде лучшей стала Анна Пушкарева.
© Фото : Министерство физической культуры и спорта Московской областиПодмосковные спортсмены завоевали 10 медалей на первенстве РФ по теннису
Подмосковные спортсмены завоевали 10 медалей на первенстве РФ по теннису - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : Министерство физической культуры и спорта Московской области
Подмосковные спортсмены завоевали 10 медалей на первенстве РФ по теннису
В парном разряде "золото" завоевала Дарья Шадчнева в тандеме со спортсменкой из Ростова-на-Дону. Еще один представитель региона – Иван Грецкий – стал обладателем серебряной награды в одиночном разряде среди юниоров. В парном разряде среди юниоров "бронзу" первенства завоевал Иван Грецкий в паре со спортсменом из Москвы. В смешанном разряде представители Подмосковья заняли все ступени пьедестала.
Первенство России по теннису проходило с 6 по 16 июня 2024 года в Москве. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".
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