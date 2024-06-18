https://ria.ru/20240618/medali-1953632665.html

Подмосковные спортсмены завоевали 10 медалей на первенстве РФ по теннису

Подмосковные спортсмены завоевали 10 медалей на первенстве РФ по теннису - РИА Новости, 18.06.2024

Подмосковные спортсмены завоевали 10 медалей на первенстве РФ по теннису

Подмосковные спортсмены завоевали на первенстве России по теннису шесть золотых, две серебряные и две бронзовые медали, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:39

2024-06-18T12:39

2024-06-18T12:39

новости подмосковья

спорт

московская область (подмосковье)

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953627347_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3bcc92b657cd0a20647018799f169ef1.jpg

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Подмосковные спортсмены завоевали на первенстве России по теннису шесть золотых, две серебряные и две бронзовые медали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. В одиночном разряде среди юниоров золотую медаль завоевал подмосковный спортсмен Егор Плешивцев. Также спортсмен выиграл второе "золото" в парном разряде в тандеме с Тимофеем Дерепаско, также представляющим Подмосковье. Среди юниорок в одиночном разряде лучшей стала Анна Пушкарева. В парном разряде "золото" завоевала Дарья Шадчнева в тандеме со спортсменкой из Ростова-на-Дону. Еще один представитель региона – Иван Грецкий – стал обладателем серебряной награды в одиночном разряде среди юниоров. В парном разряде среди юниоров "бронзу" первенства завоевал Иван Грецкий в паре со спортсменом из Москвы. В смешанном разряде представители Подмосковья заняли все ступени пьедестала. Первенство России по теннису проходило с 6 по 16 июня 2024 года в Москве. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".

https://ria.ru/20240617/igra-1953378577.html

московская область (подмосковье)

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

спорт, московская область (подмосковье), россия, москва