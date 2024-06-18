https://ria.ru/20240618/lvova-belova-1953632860.html

Львова-Белова призвала не лишать дееспособности ребенка-инвалида до 18 лет

Львова-Белова призвала не лишать дееспособности ребенка-инвалида до 18 лет - РИА Новости, 18.06.2024

Львова-Белова призвала не лишать дееспособности ребенка-инвалида до 18 лет

Уполномоченный при президенте РФ по делам ребенка Мария Львова-Белова считает, что лишать дееспособности ребенка-инвалида до достижения им совершеннолетия... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:40

2024-06-18T12:40

2024-06-18T12:40

россия

мария львова-белова

снг

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по делам ребенка Мария Львова-Белова считает, что лишать дееспособности ребенка-инвалида до достижения им совершеннолетия преждевременно. "Считаю преждевременным лишение дееспособности до достижения совершеннолетия. Особым образом к этому вопросу подходить с участием комиссии и специалистов, которые могли бы сделать комплексную оценку",- сказала Львова-Белова на третьем заседании Комиссии уполномоченных по правам ребенка государств-участников СНГ. Омбудсмен в течение года проводила мониторинг совместно с коллегами учреждений, где содержатся дети с инвалидностью. Она отметила, что бывали случаи, когда детей лишали дееспособности в 14 лет, однако эти дети могли еще "дорасти, дозреть уже в более взрослом возрасте".

https://ria.ru/20240618/deti-1953592904.html

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россия, мария львова-белова, снг