Рейтинг@Mail.ru
Львова-Белова призвала не лишать дееспособности ребенка-инвалида до 18 лет - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/lvova-belova-1953632860.html
Львова-Белова призвала не лишать дееспособности ребенка-инвалида до 18 лет
Львова-Белова призвала не лишать дееспособности ребенка-инвалида до 18 лет - РИА Новости, 18.06.2024
Львова-Белова призвала не лишать дееспособности ребенка-инвалида до 18 лет
Уполномоченный при президенте РФ по делам ребенка Мария Львова-Белова считает, что лишать дееспособности ребенка-инвалида до достижения им совершеннолетия... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:40
2024-06-18T12:40
россия
мария львова-белова
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951255309_0:206:3272:2047_1920x0_80_0_0_3d5a45b26c56ca67cfec9d5cb2e38dcf.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по делам ребенка Мария Львова-Белова считает, что лишать дееспособности ребенка-инвалида до достижения им совершеннолетия преждевременно. "Считаю преждевременным лишение дееспособности до достижения совершеннолетия. Особым образом к этому вопросу подходить с участием комиссии и специалистов, которые могли бы сделать комплексную оценку",- сказала Львова-Белова на третьем заседании Комиссии уполномоченных по правам ребенка государств-участников СНГ. Омбудсмен в течение года проводила мониторинг совместно с коллегами учреждений, где содержатся дети с инвалидностью. Она отметила, что бывали случаи, когда детей лишали дееспособности в 14 лет, однако эти дети могли еще "дорасти, дозреть уже в более взрослом возрасте".
https://ria.ru/20240618/deti-1953592904.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951255309_486:0:3215:2047_1920x0_80_0_0_b755a73c4b6aa9abf23d36fbc43f9640.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мария львова-белова, снг
Россия, Мария Львова-Белова, СНГ
Львова-Белова призвала не лишать дееспособности ребенка-инвалида до 18 лет

Львова-Белова: лишать дееспособности ребенка-инвалида до 18 лет преждевременно

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по делам ребенка Мария Львова-Белова считает, что лишать дееспособности ребенка-инвалида до достижения им совершеннолетия преждевременно.
"Считаю преждевременным лишение дееспособности до достижения совершеннолетия. Особым образом к этому вопросу подходить с участием комиссии и специалистов, которые могли бы сделать комплексную оценку",- сказала Львова-Белова на третьем заседании Комиссии уполномоченных по правам ребенка государств-участников СНГ.
Омбудсмен в течение года проводила мониторинг совместно с коллегами учреждений, где содержатся дети с инвалидностью. Она отметила, что бывали случаи, когда детей лишали дееспособности в 14 лет, однако эти дети могли еще "дорасти, дозреть уже в более взрослом возрасте".
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Омбудсмен поблагодарила Лаврова за помощь в возвращении детей из Ирака
10:35
 
РоссияМария Львова-БеловаСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала