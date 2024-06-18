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В России создали прицельный комплекс против безэкипажных катеров - РИА Новости, 18.06.2024
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Новое оружие России
 
07:39 18.06.2024 (обновлено: 07:59 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/krechet-1953565639.html
В России создали прицельный комплекс против безэкипажных катеров
В России создали прицельный комплекс против безэкипажных катеров - РИА Новости, 18.06.2024
В России создали прицельный комплекс против безэкипажных катеров
Новый тепловизионный прицельный комплекс ЛПК-101 "Кречет" позволит бороться не только с безэкипажными катерами (БЭК) на море, но и поражать большие ударные БПЛА РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T07:39
2024-06-18T07:59
безопасность
технологии
россия
вооруженные силы рф
новое оружие россии
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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Новый тепловизионный прицельный комплекс ЛПК-101 "Кречет" позволит бороться не только с безэкипажными катерами (БЭК) на море, но и поражать большие ударные БПЛА типа "Баба Яга", рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Лаборатория ППШ" Денис Осломенко. Данный прицельный комплекс изначально создавался для Черноморского флота для борьбы с безэкипажными катерами противника, но впоследствии идея перешла и в использование в сухопутных войсках для поражения вражеских БПЛА. Характеристика прицельного комплекса позволяют четко различать тепловую сигнатуру дрона в небе и вести прицельный огонь даже во время движения. "Сама идея "кречета" была реализована для борьбы с бэками. Но если мы посмотрим, это решение хорошо давно используется. У нас было решение "Филин" своего рода. Но "Филин" это была прошлая версия. То есть пластиковая конструкция, непригодная, например, для морского использования. "Кречет" сейчас может использоваться, как для борьбы с бэками, так и для борьбы с "бабкаежками", поскольку дает в небе достаточно большую дистанцию обнаружения, и наши парни могут подготовиться к встрече и сбить еще на подлёте данный БПЛА", - рассказал РИА Новости Денис Соломенко. Испытания данного комплекса проходили, как на земле, так и в море. На земле он был установлен на крупнокалиберный пулемет "Корд" на бронированный автомобиль "Тигр", также опробовали данный комплекс на турели, которые устанавливаются на кораблях и катерах. Испытания на море, прошли в условиях, приближенных к боевым. Стрельба по дрейфующей мишени велась во время движения и в темное время суток. "Разница существенная. Гораздо удобнее, особенно, я так думаю, что в движении 100% будет намного удобнее. Не нужно будет, навскидку, вести огонь из пулемета, потому что в любом случае на транспортном средстве, на ходу, будь то катер, хоть автомобиль, нормально вести прицельный огонь не представляется возможным. С дисплеем гораздо удобнее", - поделился впечатлениями о комплексе после испытаний военнослужащий. Ударный безэкипажный катер - малый или сверхмалый безэкипажный надводный аппарат военного назначения. Конструкция ударных безэкипажных катеров, как правило, предусматривает установку вооружения, разведывательного оборудования, или боевой части.
https://ria.ru/20240604/bespilotnik-1950307804.html
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Тепловизионный прицельный комплекс ЛПК-101 "Кречет"
Новый тепловизионный прицельный комплекс ЛПК-101 "Кречет" позволит бороться не только с безэкипажными катерами на море, но и поражать большие ударные БПЛА типа "Баба Яга". Данный комплекс прошел успешные испытания в море и на суше, передает корреспондент РИА Новости.
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безопасность, технологии, россия, вооруженные силы рф
Безопасность, Технологии, Россия, Вооруженные силы РФ, Новое оружие России
В России создали прицельный комплекс против безэкипажных катеров

В "Лаборатории ППШ" создали прицельный комплекс "Кречет" для борьбы с БЭК

Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Новый тепловизионный прицельный комплекс ЛПК-101 "Кречет" позволит бороться не только с безэкипажными катерами (БЭК) на море, но и поражать большие ударные БПЛА типа "Баба Яга", рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Лаборатория ППШ" Денис Осломенко.
Данный прицельный комплекс изначально создавался для Черноморского флота для борьбы с безэкипажными катерами противника, но впоследствии идея перешла и в использование в сухопутных войсках для поражения вражеских БПЛА. Характеристика прицельного комплекса позволяют четко различать тепловую сигнатуру дрона в небе и вести прицельный огонь даже во время движения.
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"Сама идея "кречета" была реализована для борьбы с бэками. Но если мы посмотрим, это решение хорошо давно используется. У нас было решение "Филин" своего рода. Но "Филин" это была прошлая версия. То есть пластиковая конструкция, непригодная, например, для морского использования. "Кречет" сейчас может использоваться, как для борьбы с бэками, так и для борьбы с "бабкаежками", поскольку дает в небе достаточно большую дистанцию обнаружения, и наши парни могут подготовиться к встрече и сбить еще на подлёте данный БПЛА", - рассказал РИА Новости Денис Соломенко.
Испытания данного комплекса проходили, как на земле, так и в море. На земле он был установлен на крупнокалиберный пулемет "Корд" на бронированный автомобиль "Тигр", также опробовали данный комплекс на турели, которые устанавливаются на кораблях и катерах. Испытания на море, прошли в условиях, приближенных к боевым. Стрельба по дрейфующей мишени велась во время движения и в темное время суток.
"Разница существенная. Гораздо удобнее, особенно, я так думаю, что в движении 100% будет намного удобнее. Не нужно будет, навскидку, вести огонь из пулемета, потому что в любом случае на транспортном средстве, на ходу, будь то катер, хоть автомобиль, нормально вести прицельный огонь не представляется возможным. С дисплеем гораздо удобнее", - поделился впечатлениями о комплексе после испытаний военнослужащий.
Ударный безэкипажный катер - малый или сверхмалый безэкипажный надводный аппарат военного назначения. Конструкция ударных безэкипажных катеров, как правило, предусматривает установку вооружения, разведывательного оборудования, или боевой части.
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