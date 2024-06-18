https://ria.ru/20240618/kontent-1953809904.html

Одноклассники увеличили объем оригинального контента в 1,5 раза в 2024 году

Одноклассники увеличили объем оригинального контента в 1,5 раза в 2024 году - РИА Новости, 18.06.2024

Одноклассники увеличили объем оригинального контента в 1,5 раза в 2024 году

Одноклассники увеличивают количество качественного контента про увлечения на платформе: к концу лета ОК выпустят в 1,5 раза больше эпизодов собственных шоу по... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T20:55

2024-06-18T20:55

2024-06-18T20:55

одноклассники

технологии

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Одноклассники увеличивают количество качественного контента про увлечения на платформе: к концу лета ОК выпустят в 1,5 раза больше эпизодов собственных шоу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Среди премьер летнего сезона в этом году – хобби-шоу "На рыбалку с женой", "Удачи на даче" и "Говорим спорту ОК". "На рыбалку с женой" станет первым шоу про рыбалку не только для мужчин, но и для женщин, где каждый выпуск три заядлых рыбака за короткий срок должны будут обучить навыкам рыбалки своих жен, которые все это не умеют и не любят. Ведущий проекта – комик и шоумен Дмитрий Колчин. В шоу "Удачи на даче" в каждом выпуске актриса и ведущая Екатерина Скулкина вместе с дизайнерами, мастерами, садовниками и ремонтной бригадой будут преображать дачи зрителей за ограниченный и доступный бюджет. "Говорим спорту ОК" – это своеобразный 28-дневный челлендж, каждый день в рамках выпуска шоу пользователям ОК доступна новая тренировка на проработку разных групп мышц от профессиональных тренеров.Помимо новых шоу, летом 2024 года в ОК выходит второй сезон кулинарного шоу "Готовим на даче" с шеф-поваром Александром Бельковичем, где он рассказывает пользователям соцсети о простых блюдах, которые этим летом сумеет повторить каждый."Оригинальный контент не только помогает нам поддерживать позиционирование соцсети для увлеченных людей, но и в целом вовлекает аудиторию в потребление контента и в смотрение видео за счет разнообразия тематик шоу и их форматов. Часто наши пользователи выступают не только зрителями, но и активными участниками программ, вовлекаясь в социальные механики вокруг проектов или даже в их создание", — сообщила директор по маркетингу Наталия Радченкова.Проекты, которые ОК выпустили в 2023 году, собрали на текущий момент около 1 млрд просмотров на платформе. ОК выбирают тематики с учетом интересов и потребностей как текущей, так и потенциальной аудитории. Основные интересы пользователей соцсети – кулинария, дизайн, ремонт, садоводство и hand-made. Также популярны тематики об авто, путешествиях, моде, питомцах, рыбалке, юморе, кино и сериалах, семье и отношениях.Эксклюзивные шоу по этим тематикам востребованы в ОК: их смотрит 40% ежемесячной аудитории соцсети. В 2023 году у половины аудитории (те, кто активно смотрят видеоконтент) время, проведенное за просмотром шоу и видеоконтента от блогеров, выросло на 7%.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

одноклассники, технологии