https://ria.ru/20240618/kompleksy-1953547789.html

Ефимов: три физкультурно-оздоровительных комплекса построят в Новой Москве

Ефимов: три физкультурно-оздоровительных комплекса построят в Новой Москве - РИА Новости, 18.06.2024

Ефимов: три физкультурно-оздоровительных комплекса построят в Новой Москве

В московских районах Внуково и Коммунарка к концу 2028 года за счет городского бюджета построят три крупных физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК),... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T10:07

2024-06-18T10:07

2024-06-18T10:07

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В московских районах Внуково и Коммунарка к концу 2028 года за счет городского бюджета построят три крупных физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."В течение четырех лет в ТиНАО построят три крупных физкультурно-оздоровительных комплекса. Одним из самых масштабных станет спорткомплекс в районе Внуково общей площадью более восьми тысяч квадратных метров. Еще два крупных проекта появятся в поселке Завода Мосрентген и в поселке Воскресенское района Коммунарка. Площадь каждого из них составит 4,2 тысячи квадратных метров. Завершить строительство объектов планируется к концу 2028 года", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Уточняется, что ФОК в районе Внуково станет площадкой подготовки команд по баскетболу. Будет построен универсальный спортивный зал с трибунами на 318 мест с тремя баскетбольными площадками, тренажерный зал и спа-зона. В комплексах в поселке Завода Мосрентген и в поселке Воскресенское будут оборудованы бассейны и тренажерные залы. Кроме того, в объектах предусмотрены административные и вспомогательные помещения, а прилегающие территории благоустроят и оборудуют автомобильными парковками.Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что основная часть граждан, выбирающих ТиНАО в качестве места жительства, – это молодые люди, часто семьи с детьми, поэтому доступность спортивной инфраструктуры является одной из важных составляющих комфортной жизни на новых территориях.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2011 года в столице построили более 200 спортивных объектов.

https://ria.ru/20240615/tsentr-1953021792.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)