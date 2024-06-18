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Ефимов: три физкультурно-оздоровительных комплекса построят в Новой Москве - РИА Новости, 18.06.2024
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10:07 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/kompleksy-1953547789.html
Ефимов: три физкультурно-оздоровительных комплекса построят в Новой Москве
Ефимов: три физкультурно-оздоровительных комплекса построят в Новой Москве - РИА Новости, 18.06.2024
Ефимов: три физкультурно-оздоровительных комплекса построят в Новой Москве
В московских районах Внуково и Коммунарка к концу 2028 года за счет городского бюджета построят три крупных физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК),... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T10:07
2024-06-18T10:07
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В московских районах Внуково и Коммунарка к концу 2028 года за счет городского бюджета построят три крупных физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."В течение четырех лет в ТиНАО построят три крупных физкультурно-оздоровительных комплекса. Одним из самых масштабных станет спорткомплекс в районе Внуково общей площадью более восьми тысяч квадратных метров. Еще два крупных проекта появятся в поселке Завода Мосрентген и в поселке Воскресенское района Коммунарка. Площадь каждого из них составит 4,2 тысячи квадратных метров. Завершить строительство объектов планируется к концу 2028 года", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Уточняется, что ФОК в районе Внуково станет площадкой подготовки команд по баскетболу. Будет построен универсальный спортивный зал с трибунами на 318 мест с тремя баскетбольными площадками, тренажерный зал и спа-зона. В комплексах в поселке Завода Мосрентген и в поселке Воскресенское будут оборудованы бассейны и тренажерные залы. Кроме того, в объектах предусмотрены административные и вспомогательные помещения, а прилегающие территории благоустроят и оборудуют автомобильными парковками.Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что основная часть граждан, выбирающих ТиНАО в качестве места жительства, – это молодые люди, часто семьи с детьми, поэтому доступность спортивной инфраструктуры является одной из важных составляющих комфортной жизни на новых территориях.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2011 года в столице построили более 200 спортивных объектов.
https://ria.ru/20240615/tsentr-1953021792.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: три физкультурно-оздоровительных комплекса построят в Новой Москве

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В московских районах Внуково и Коммунарка к концу 2028 года за счет городского бюджета построят три крупных физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"В течение четырех лет в ТиНАО построят три крупных физкультурно-оздоровительных комплекса. Одним из самых масштабных станет спорткомплекс в районе Внуково общей площадью более восьми тысяч квадратных метров. Еще два крупных проекта появятся в поселке Завода Мосрентген и в поселке Воскресенское района Коммунарка. Площадь каждого из них составит 4,2 тысячи квадратных метров. Завершить строительство объектов планируется к концу 2028 года", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
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Уточняется, что ФОК в районе Внуково станет площадкой подготовки команд по баскетболу. Будет построен универсальный спортивный зал с трибунами на 318 мест с тремя баскетбольными площадками, тренажерный зал и спа-зона. В комплексах в поселке Завода Мосрентген и в поселке Воскресенское будут оборудованы бассейны и тренажерные залы. Кроме того, в объектах предусмотрены административные и вспомогательные помещения, а прилегающие территории благоустроят и оборудуют автомобильными парковками.
Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что основная часть граждан, выбирающих ТиНАО в качестве места жительства, – это молодые люди, часто семьи с детьми, поэтому доступность спортивной инфраструктуры является одной из важных составляющих комфортной жизни на новых территориях.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2011 года в столице построили более 200 спортивных объектов.
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