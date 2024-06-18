Ефимов: три физкультурно-оздоровительных комплекса построят в Новой Москве
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В московских районах Внуково и Коммунарка к концу 2028 года за счет городского бюджета построят три крупных физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"В течение четырех лет в ТиНАО построят три крупных физкультурно-оздоровительных комплекса. Одним из самых масштабных станет спорткомплекс в районе Внуково общей площадью более восьми тысяч квадратных метров. Еще два крупных проекта появятся в поселке Завода Мосрентген и в поселке Воскресенское района Коммунарка. Площадь каждого из них составит 4,2 тысячи квадратных метров. Завершить строительство объектов планируется к концу 2028 года", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Уточняется, что ФОК в районе Внуково станет площадкой подготовки команд по баскетболу. Будет построен универсальный спортивный зал с трибунами на 318 мест с тремя баскетбольными площадками, тренажерный зал и спа-зона. В комплексах в поселке Завода Мосрентген и в поселке Воскресенское будут оборудованы бассейны и тренажерные залы. Кроме того, в объектах предусмотрены административные и вспомогательные помещения, а прилегающие территории благоустроят и оборудуют автомобильными парковками.
Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что основная часть граждан, выбирающих ТиНАО в качестве места жительства, – это молодые люди, часто семьи с детьми, поэтому доступность спортивной инфраструктуры является одной из важных составляющих комфортной жизни на новых территориях.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2011 года в столице построили более 200 спортивных объектов.