Рейтинг@Mail.ru
США выдвигают все более жесткие требования к КНДР, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:28 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/kndr-1953545714.html
США выдвигают все более жесткие требования к КНДР, заявил Путин
США выдвигают все более жесткие требования к КНДР, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024
США выдвигают все более жесткие требования к КНДР, заявил Путин
Власти КНДР неоднократно стремились решить миром разногласия, но Вашингтон выдвигает все более жесткие и заведомо неприемлемые требования, отметил президент РФ... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T00:28
2024-06-18T00:28
россия
владимир путин
ким чен ын
сша
в мире
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Власти КНДР неоднократно стремились решить миром разногласия, но Вашингтон выдвигает все более жесткие и заведомо неприемлемые требования, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля. "Руководство страны во главе с товарищем Ким Чен Ыном неоднократно изъявляло желание решать миром все имеющиеся разногласия. Однако Вашингтон, отказываясь от выполнения ранее достигнутых договорённостей, непрерывно выдвигает новые, всё более жёсткие и заведомо неприемлемые требования", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20230915/kndr-1896503785.html
россия
сша
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_613bb585467a79d2c062acc03cce577a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, ким чен ын, сша, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, США, В мире, КНДР (Северная Корея)
США выдвигают все более жесткие требования к КНДР, заявил Путин

Путин: США выдвигают все более жесткие и неприемлемые требования к КНДР

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Власти КНДР неоднократно стремились решить миром разногласия, но Вашингтон выдвигает все более жесткие и заведомо неприемлемые требования, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля.
"Руководство страны во главе с товарищем Ким Чен Ыном неоднократно изъявляло желание решать миром все имеющиеся разногласия. Однако Вашингтон, отказываясь от выполнения ранее достигнутых договорённостей, непрерывно выдвигает новые, всё более жёсткие и заведомо неприемлемые требования", - подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Россия будет работать над развитием отношений с КНДР, заявил Путин
15 сентября 2023, 12:52
 
РоссияВладимир ПутинКим Чен ЫнСШАВ миреКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала