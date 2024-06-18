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США выдвигают все более жесткие требования к КНДР, заявил Путин
США выдвигают все более жесткие требования к КНДР, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024
США выдвигают все более жесткие требования к КНДР, заявил Путин
Власти КНДР неоднократно стремились решить миром разногласия, но Вашингтон выдвигает все более жесткие и заведомо неприемлемые требования, отметил президент РФ... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T00:28
2024-06-18T00:28
2024-06-18T00:28
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Власти КНДР неоднократно стремились решить миром разногласия, но Вашингтон выдвигает все более жесткие и заведомо неприемлемые требования, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля. "Руководство страны во главе с товарищем Ким Чен Ыном неоднократно изъявляло желание решать миром все имеющиеся разногласия. Однако Вашингтон, отказываясь от выполнения ранее достигнутых договорённостей, непрерывно выдвигает новые, всё более жёсткие и заведомо неприемлемые требования", - подчеркнул Путин.
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россия, владимир путин, ким чен ын, сша, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, США, В мире, КНДР (Северная Корея)
США выдвигают все более жесткие требования к КНДР, заявил Путин
Путин: США выдвигают все более жесткие и неприемлемые требования к КНДР