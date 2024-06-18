https://ria.ru/20240618/infotsentr-1953547695.html
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей - РИА Новости, 18.06.2024
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
Движение автотранспорта на Крымском мосту возобновлено спустя почти 40 минут, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T00:50
2024-06-18T00:50
2024-06-18T11:00
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Движение автотранспорта на Крымском мосту возобновлено спустя почти 40 минут, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Движение перекрывали в 00:08 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.
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общество, россия, республика крым, крымский мост
Общество, Россия, Республика Крым, Крымский мост
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
Инфоцентр: на Крымском мосту возобновили движение автотранспорта