https://ria.ru/20240618/infotsentr-1953547695.html

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей - РИА Новости, 18.06.2024

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

Движение автотранспорта на Крымском мосту возобновлено спустя почти 40 минут, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T00:50

2024-06-18T00:50

2024-06-18T11:00

общество

россия

республика крым

крымский мост

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930497436_0:95:3471:2047_1920x0_80_0_0_b17e12d7fbdd02957f468801a2efcf06.jpg

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Движение автотранспорта на Крымском мосту возобновлено спустя почти 40 минут, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Движение перекрывали в 00:08 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240617/most-1953336518.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, республика крым, крымский мост