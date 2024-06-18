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В Петербурге из-под земли забил фонтан высотой в 12 этажей - РИА Новости, 18.06.2024
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14:09 18.06.2024 (обновлено: 14:12 18.06.2024)
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В Петербурге из-под земли забил фонтан высотой в 12 этажей
В Петербурге из-под земли забил фонтан высотой в 12 этажей - РИА Новости, 18.06.2024
В Петербурге из-под земли забил фонтан высотой в 12 этажей
Фонтан теплой воды высотой с 12-этажный дом забил из-под земли на Индустриальном проспекте, сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:09
2024-06-18T14:12
происшествия
красногвардейский район
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Фонтан теплой воды высотой с 12-этажный дом забил из-под земли на Индустриальном проспекте, сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга в Telegram-канале. "Фонтан высотой 12 этажей забил из-под земли. В Красногвардейском районе на Индустриальном, 28 во время проведения гидравлических испытаний случился прорыв теплой воды, температура которой составляет 40 градусов", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место происшествия уже выехали специалисты ГУП ТЭКа Санкт-Петербурга.
красногвардейский район
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происшествия, красногвардейский район, санкт-петербург
Происшествия, Красногвардейский район, Санкт-Петербург
В Петербурге из-под земли забил фонтан высотой в 12 этажей

Фонтан теплой воды высотой с 12-этажный дом забил из-под земли в Петербурге

© Красногвардейский район Санкт-Петербурга/ВКонтактеФонтан теплой воды высотой с 12-этажный дом забил из-под земли на Индустриальном проспекте Санкт-Петербурга
Фонтан теплой воды высотой с 12-этажный дом забил из-под земли на Индустриальном проспекте Санкт-Петербурга
© Красногвардейский район Санкт-Петербурга/ВКонтакте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Фонтан теплой воды высотой с 12-этажный дом забил из-под земли на Индустриальном проспекте, сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга в Telegram-канале.
"Фонтан высотой 12 этажей забил из-под земли. В Красногвардейском районе на Индустриальном, 28 во время проведения гидравлических испытаний случился прорыв теплой воды, температура которой составляет 40 градусов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия уже выехали специалисты ГУП ТЭКа Санкт-Петербурга.
 
ПроисшествияКрасногвардейский районСанкт-Петербург
 
 
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