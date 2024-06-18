https://ria.ru/20240618/dtp-1953590696.html

После смертельного ДТП в Рязанской области возбудили уголовное дело

После смертельного ДТП в Рязанской области возбудили уголовное дело - РИА Новости, 18.06.2024

После смертельного ДТП в Рязанской области возбудили уголовное дело

По факту смертельного ДТП в Рязанской области возбуждено уголовное дело, проводится предварительное расследование, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T10:26

2024-06-18T10:26

2024-06-18T10:30

происшествия

рязанская область

россия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. По факту смертельного ДТП в Рязанской области возбуждено уголовное дело, проводится предварительное расследование, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.Ранее в региональной прокуратуре сообщили, что восемь человек погибли, тринадцать госпитализированы после ДТП в Рязанской области."По факту ДТП со смертельным исходом в Шиловском районе Рязанской области следователем следственной части следственного управления УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ", - написала она.Отмечается, что проводится предварительное расследование, на месте происшествия находятся руководители УМВД России по Рязанской области и областной Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953566305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рязанская область, россия