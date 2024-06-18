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После смертельного ДТП в Рязанской области возбудили уголовное дело - РИА Новости, 18.06.2024
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10:26 18.06.2024 (обновлено: 10:30 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/dtp-1953590696.html
После смертельного ДТП в Рязанской области возбудили уголовное дело
После смертельного ДТП в Рязанской области возбудили уголовное дело - РИА Новости, 18.06.2024
После смертельного ДТП в Рязанской области возбудили уголовное дело
По факту смертельного ДТП в Рязанской области возбуждено уголовное дело, проводится предварительное расследование, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T10:26
2024-06-18T10:30
происшествия
рязанская область
россия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. По факту смертельного ДТП в Рязанской области возбуждено уголовное дело, проводится предварительное расследование, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.Ранее в региональной прокуратуре сообщили, что восемь человек погибли, тринадцать госпитализированы после ДТП в Рязанской области."По факту ДТП со смертельным исходом в Шиловском районе Рязанской области следователем следственной части следственного управления УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ", - написала она.Отмечается, что проводится предварительное расследование, на месте происшествия находятся руководители УМВД России по Рязанской области и областной Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953566305.html
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происшествия, рязанская область, россия
Происшествия, Рязанская область, Россия
После смертельного ДТП в Рязанской области возбудили уголовное дело

МВД: в Рязанской области завели дело после ДТП, где погибли и пострадали люди

© Фото : ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ/TelegramМесто массового ДТП на трассе М5 "Урал" в Рязанской области
Место массового ДТП на трассе М5 Урал в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ/Telegram
Место массового ДТП на трассе М5 "Урал" в Рязанской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. По факту смертельного ДТП в Рязанской области возбуждено уголовное дело, проводится предварительное расследование, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
Ранее в региональной прокуратуре сообщили, что восемь человек погибли, тринадцать госпитализированы после ДТП в Рязанской области.
"По факту ДТП со смертельным исходом в Шиловском районе Рязанской области следователем следственной части следственного управления УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ", - написала она.
Отмечается, что проводится предварительное расследование, на месте происшествия находятся руководители УМВД России по Рязанской области и областной Госавтоинспекции.
Место ДТП на автодороге Шадринск – Ялуторовск в Тюменской области. 18 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
В Тюменской области шесть человек пострадали в ДТП
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