https://ria.ru/20240618/donetsk-1953544254.html

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 18.06.2024

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска в понедельник выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, по Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T00:13

2024-06-18T00:13

2024-06-18T00:13

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, по Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 20.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Кроме того, с 21.50 по 22.40 украинские войска выпустили ещё шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

донецк, донецкая народная республика, происшествия