https://ria.ru/20240618/bespilotniki-1953556322.html

В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ пострадала женщина

В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 18.06.2024

В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ пострадала женщина

Женщина пострадала в результате атаки беспилотника украинских военных в селе Мокрая Орловка Белгородской области, она госпитализирована, сообщил в... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T03:42

2024-06-18T03:42

2024-06-18T03:42

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Женщина пострадала в результате атаки беспилотника украинских военных в селе Мокрая Орловка Белгородской области, она госпитализирована, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотника ... Есть пострадавшая. Женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног доставили в районную ЦРБ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240618/obstrely-1953546355.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия