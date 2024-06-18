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В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ пострадала женщина
В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 18.06.2024
В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ пострадала женщина
Женщина пострадала в результате атаки беспилотника украинских военных в селе Мокрая Орловка Белгородской области, она госпитализирована, сообщил в... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T03:42
2024-06-18T03:42
2024-06-18T03:42
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происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Женщина пострадала в результате атаки беспилотника украинских военных в селе Мокрая Орловка Белгородской области, она госпитализирована, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотника ... Есть пострадавшая. Женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног доставили в районную ЦРБ", - говорится в сообщении.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ пострадала женщина
Гладков: в белгородском селе Мокрая Орловка от атаки БПЛА ВСУ пострадала женщина