Медведев оценил перспективы сотрудничества ЕАЭС, АСЕАН и ШОС
Медведев: интерес стран Юго-Восточной Азии к сотрудничеству с ЕАЭС растет
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании круглого стола с участием представителей политической партии стран АСЕАН. 18 июня 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании круглого стола с участием представителей политической партии стран АСЕАН. 18 июня 2024
ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Интерес государств Юго-Восточной Азии к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) растет, Россия с оптимизмом оценивает перспективы объединения потенциалов ЕАЭС, АСЕАН и ШОС, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"С удовлетворением хочу отметить рост интереса государств Юго-Восточной Азии ко взаимодействию с Евразийским экономическим союзом. В ноябре прошлого года прошли Дни ЕАЭС в секретариате (АСЕАН - ред.) в Джакарте, страны "десятки" также внимательно присматриваются и к взаимодействию с Шанхайской организацией сотрудничества, которая серьезно совершенствует эту работу и выводит ее на практический уровень. Поэтому мы в целом с оптимизмом оцениваем перспективы соединения потенциалов Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества и ассоциации", - сказал Медведев, выступая на круглом столе "Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в обеспечении финансовой и экономической безопасности суверенных государств" в ходе межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке.
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