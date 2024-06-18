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Медведев оценил перспективы сотрудничества ЕАЭС, АСЕАН и ШОС - РИА Новости, 18.06.2024
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06:55 18.06.2024 (обновлено: 12:02 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/asean-1953563150.html
Медведев оценил перспективы сотрудничества ЕАЭС, АСЕАН и ШОС
Медведев оценил перспективы сотрудничества ЕАЭС, АСЕАН и ШОС - РИА Новости, 18.06.2024
Медведев оценил перспективы сотрудничества ЕАЭС, АСЕАН и ШОС
Интерес государств Юго-Восточной Азии к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) растет, Россия с оптимизмом оценивает перспективы объединения... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T06:55
2024-06-18T12:02
россия
юго-восточная азия
джакарта
дмитрий медведев
евразийский экономический союз
шос
единая россия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Интерес государств Юго-Восточной Азии к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) растет, Россия с оптимизмом оценивает перспективы объединения потенциалов ЕАЭС, АСЕАН и ШОС, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "С удовлетворением хочу отметить рост интереса государств Юго-Восточной Азии ко взаимодействию с Евразийским экономическим союзом. В ноябре прошлого года прошли Дни ЕАЭС в секретариате (АСЕАН - ред.) в Джакарте, страны "десятки" также внимательно присматриваются и к взаимодействию с Шанхайской организацией сотрудничества, которая серьезно совершенствует эту работу и выводит ее на практический уровень. Поэтому мы в целом с оптимизмом оцениваем перспективы соединения потенциалов Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества и ассоциации", - сказал Медведев, выступая на круглом столе "Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в обеспечении финансовой и экономической безопасности суверенных государств" в ходе межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке.
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россия, юго-восточная азия, джакарта, дмитрий медведев, евразийский экономический союз, шос, единая россия, в мире
Россия, Юго-Восточная Азия, Джакарта, Дмитрий Медведев, Евразийский экономический союз, ШОС, Единая Россия, В мире
Медведев оценил перспективы сотрудничества ЕАЭС, АСЕАН и ШОС

Медведев: интерес стран Юго-Восточной Азии к сотрудничеству с ЕАЭС растет

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании круглого стола с участием представителей политической партии стран АСЕАН. 18 июня 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании круглого стола с участием представителей политической партии стран АСЕАН. 18 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании круглого стола с участием представителей политической партии стран АСЕАН. 18 июня 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Интерес государств Юго-Восточной Азии к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) растет, Россия с оптимизмом оценивает перспективы объединения потенциалов ЕАЭС, АСЕАН и ШОС, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"С удовлетворением хочу отметить рост интереса государств Юго-Восточной Азии ко взаимодействию с Евразийским экономическим союзом. В ноябре прошлого года прошли Дни ЕАЭС в секретариате (АСЕАН - ред.) в Джакарте, страны "десятки" также внимательно присматриваются и к взаимодействию с Шанхайской организацией сотрудничества, которая серьезно совершенствует эту работу и выводит ее на практический уровень. Поэтому мы в целом с оптимизмом оцениваем перспективы соединения потенциалов Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества и ассоциации", - сказал Медведев, выступая на круглом столе "Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в обеспечении финансовой и экономической безопасности суверенных государств" в ходе межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Россия меняет мировую политическую систему
15 июня, 08:00
 
РоссияЮго-Восточная АзияДжакартаДмитрий МедведевЕвразийский экономический союзШОСЕдиная РоссияВ мире
 
 
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