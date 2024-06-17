https://ria.ru/20240617/zhurnalisty-1953415283.html

ВСУ десять лет подло охотятся на журналистов, заявил Пасечник

ВСУ десять лет подло охотятся на журналистов, заявил Пасечник - РИА Новости, 17.06.2024

ВСУ десять лет подло охотятся на журналистов, заявил Пасечник

Украинская армия на протяжении десяти лет подло охотится на журналистов, освещающих события в Донбассе, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T14:12

2024-06-17T14:12

2024-06-17T14:12

специальная военная операция на украине

донбасс

луганская народная республика

горловка

леонид пасечник

антон волошин

игорь корнелюк

вгтрк

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ЛУГАНСК, 17 июн – РИА Новости. Украинская армия на протяжении десяти лет подло охотится на журналистов, освещающих события в Донбассе, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. Он напомнил о журналистах, погибших при исполнении профессиональных обязанностей десять лет назад и в последние дни. "Противник продолжает подлую охоту на журналистов на протяжении всех этих десяти лет. Несколько дней назад под обстрел попала группа журналистов НТВ, снимавшая репортаж о жизни Горловки. Оператор Валерий Кожин скончался из-за тяжелых травм, корреспондент Алексей Ивлиев получил серьезные ранения. Вчера в селе Никольское в ДНР погиб фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги", - написал Пасечник. Он отметил, что в понедельник исполнилось десять лет с момента гибели в районе поселка Металлист журналистов ВГТРК Антона Волошина и Игоря Корнелюка, которые попали под минометный обстрел украинских националистов во время подготовки репортажа о беженцах. Они без страха выполняли свою работу, несмотря на звуки разрывающихся снарядов, добавил Пасечник. "Главным для них было рассказать миру о боли и страданиях мирных людей, о бесчеловечных преступлениях киевского режима, о стойкости непокоренного Донбасса. Это было их профессиональным и человеческим долгом. И они остались верны ему до конца", - отметил глава региона. Он подчеркнул, что Донбасс никогда не забудет подвиг "бойцов информационного фронта". Среди первых журналистов, ставших жертвами военного конфликта на Украине, - фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин, сотрудники ВГТРК - корреспондент Игорь Корнелюк и видеоинженер Антон Волошин, оператор Первого канала Анатолий Клян - все они погибли в 2014 году. В 2023 году погибли военный журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, журналист "Россия 24" Борис Максудов, военкор Владлен Татарский.

https://ria.ru/20240614/nebenzya-1953047533.html

https://ria.ru/20240614/peskov-1953022925.html

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донбасс, луганская народная республика, горловка, леонид пасечник, антон волошин, игорь корнелюк, вгтрк, нтв (телеканал), вооруженные силы украины, происшествия