https://ria.ru/20240617/zhurnalisty-1953415283.html
ВСУ десять лет подло охотятся на журналистов, заявил Пасечник
ВСУ десять лет подло охотятся на журналистов, заявил Пасечник - РИА Новости, 17.06.2024
ВСУ десять лет подло охотятся на журналистов, заявил Пасечник
Украинская армия на протяжении десяти лет подло охотится на журналистов, освещающих события в Донбассе, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:12
2024-06-17T14:12
2024-06-17T14:12
специальная военная операция на украине
донбасс
луганская народная республика
горловка
леонид пасечник
антон волошин
игорь корнелюк
вгтрк
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ЛУГАНСК, 17 июн – РИА Новости. Украинская армия на протяжении десяти лет подло охотится на журналистов, освещающих события в Донбассе, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. Он напомнил о журналистах, погибших при исполнении профессиональных обязанностей десять лет назад и в последние дни. "Противник продолжает подлую охоту на журналистов на протяжении всех этих десяти лет. Несколько дней назад под обстрел попала группа журналистов НТВ, снимавшая репортаж о жизни Горловки. Оператор Валерий Кожин скончался из-за тяжелых травм, корреспондент Алексей Ивлиев получил серьезные ранения. Вчера в селе Никольское в ДНР погиб фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги", - написал Пасечник. Он отметил, что в понедельник исполнилось десять лет с момента гибели в районе поселка Металлист журналистов ВГТРК Антона Волошина и Игоря Корнелюка, которые попали под минометный обстрел украинских националистов во время подготовки репортажа о беженцах. Они без страха выполняли свою работу, несмотря на звуки разрывающихся снарядов, добавил Пасечник. "Главным для них было рассказать миру о боли и страданиях мирных людей, о бесчеловечных преступлениях киевского режима, о стойкости непокоренного Донбасса. Это было их профессиональным и человеческим долгом. И они остались верны ему до конца", - отметил глава региона. Он подчеркнул, что Донбасс никогда не забудет подвиг "бойцов информационного фронта". Среди первых журналистов, ставших жертвами военного конфликта на Украине, - фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин, сотрудники ВГТРК - корреспондент Игорь Корнелюк и видеоинженер Антон Волошин, оператор Первого канала Анатолий Клян - все они погибли в 2014 году. В 2023 году погибли военный журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, журналист "Россия 24" Борис Максудов, военкор Владлен Татарский.
https://ria.ru/20240614/nebenzya-1953047533.html
https://ria.ru/20240614/peskov-1953022925.html
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донбасс, луганская народная республика, горловка, леонид пасечник, антон волошин, игорь корнелюк, вгтрк, нтв (телеканал), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Луганская Народная Республика, Горловка, Леонид Пасечник, Антон Волошин, Игорь Корнелюк, ВГТРК, НТВ (телеканал), Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ десять лет подло охотятся на журналистов, заявил Пасечник
Глава ЛНР Пасечник: ВСУ на протяжении десяти лет подло охотятся на журналистов
ЛУГАНСК, 17 июн – РИА Новости.
Украинская армия на протяжении десяти лет подло охотится на журналистов, освещающих события в Донбассе, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале
.
Он напомнил о журналистах, погибших при исполнении профессиональных обязанностей десять лет назад и в последние дни.
"Противник продолжает подлую охоту на журналистов на протяжении всех этих десяти лет. Несколько дней назад под обстрел попала группа журналистов НТВ, снимавшая репортаж о жизни Горловки. Оператор Валерий Кожин скончался из-за тяжелых травм, корреспондент Алексей Ивлиев получил серьезные ранения. Вчера в селе Никольское в ДНР погиб фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги", - написал Пасечник.
Он отметил, что в понедельник исполнилось десять лет с момента гибели в районе поселка Металлист журналистов ВГТРК Антона Волошина и Игоря Корнелюка, которые попали под минометный обстрел украинских националистов во время подготовки репортажа о беженцах. Они без страха выполняли свою работу, несмотря на звуки разрывающихся снарядов, добавил Пасечник.
«
"Главным для них было рассказать миру о боли и страданиях мирных людей, о бесчеловечных преступлениях киевского режима, о стойкости непокоренного Донбасса. Это было их профессиональным и человеческим долгом. И они остались верны ему до конца", - отметил глава региона.
Он подчеркнул, что Донбасс никогда не забудет подвиг "бойцов информационного фронта".
Среди первых журналистов, ставших жертвами военного конфликта на Украине, - фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин, сотрудники ВГТРК - корреспондент Игорь Корнелюк и видеоинженер Антон Волошин, оператор Первого канала Анатолий Клян - все они погибли в 2014 году. В 2023 году погибли военный журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, журналист "Россия 24" Борис Максудов, военкор Владлен Татарский.