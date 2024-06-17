Рейтинг@Mail.ru
ВСУ десять лет подло охотятся на журналистов, заявил Пасечник - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/zhurnalisty-1953415283.html
ВСУ десять лет подло охотятся на журналистов, заявил Пасечник
ВСУ десять лет подло охотятся на журналистов, заявил Пасечник - РИА Новости, 17.06.2024
ВСУ десять лет подло охотятся на журналистов, заявил Пасечник
Украинская армия на протяжении десяти лет подло охотится на журналистов, освещающих события в Донбассе, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:12
2024-06-17T14:12
специальная военная операция на украине
донбасс
луганская народная республика
горловка
леонид пасечник
антон волошин
игорь корнелюк
вгтрк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg
ЛУГАНСК, 17 июн – РИА Новости. Украинская армия на протяжении десяти лет подло охотится на журналистов, освещающих события в Донбассе, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. Он напомнил о журналистах, погибших при исполнении профессиональных обязанностей десять лет назад и в последние дни. "Противник продолжает подлую охоту на журналистов на протяжении всех этих десяти лет. Несколько дней назад под обстрел попала группа журналистов НТВ, снимавшая репортаж о жизни Горловки. Оператор Валерий Кожин скончался из-за тяжелых травм, корреспондент Алексей Ивлиев получил серьезные ранения. Вчера в селе Никольское в ДНР погиб фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги", - написал Пасечник. Он отметил, что в понедельник исполнилось десять лет с момента гибели в районе поселка Металлист журналистов ВГТРК Антона Волошина и Игоря Корнелюка, которые попали под минометный обстрел украинских националистов во время подготовки репортажа о беженцах. Они без страха выполняли свою работу, несмотря на звуки разрывающихся снарядов, добавил Пасечник. "Главным для них было рассказать миру о боли и страданиях мирных людей, о бесчеловечных преступлениях киевского режима, о стойкости непокоренного Донбасса. Это было их профессиональным и человеческим долгом. И они остались верны ему до конца", - отметил глава региона. Он подчеркнул, что Донбасс никогда не забудет подвиг "бойцов информационного фронта". Среди первых журналистов, ставших жертвами военного конфликта на Украине, - фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин, сотрудники ВГТРК - корреспондент Игорь Корнелюк и видеоинженер Антон Волошин, оператор Первого канала Анатолий Клян - все они погибли в 2014 году. В 2023 году погибли военный журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, журналист "Россия 24" Борис Максудов, военкор Владлен Татарский.
https://ria.ru/20240614/nebenzya-1953047533.html
https://ria.ru/20240614/peskov-1953022925.html
донбасс
луганская народная республика
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_145:0:1946:1351_1920x0_80_0_0_b573aa9955e8dc817f1cad8a1d62b7e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, луганская народная республика, горловка, леонид пасечник, антон волошин, игорь корнелюк, вгтрк, нтв (телеканал), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Луганская Народная Республика, Горловка, Леонид Пасечник, Антон Волошин, Игорь Корнелюк, ВГТРК, НТВ (телеканал), Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ десять лет подло охотятся на журналистов, заявил Пасечник

Глава ЛНР Пасечник: ВСУ на протяжении десяти лет подло охотятся на журналистов

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Libkos
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 июн – РИА Новости. Украинская армия на протяжении десяти лет подло охотится на журналистов, освещающих события в Донбассе, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.
Он напомнил о журналистах, погибших при исполнении профессиональных обязанностей десять лет назад и в последние дни.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Небензя прокомментировал молчание ООН об ударе ВСУ по журналистам НТВ
14 июня, 23:53
"Противник продолжает подлую охоту на журналистов на протяжении всех этих десяти лет. Несколько дней назад под обстрел попала группа журналистов НТВ, снимавшая репортаж о жизни Горловки. Оператор Валерий Кожин скончался из-за тяжелых травм, корреспондент Алексей Ивлиев получил серьезные ранения. Вчера в селе Никольское в ДНР погиб фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги", - написал Пасечник.
Он отметил, что в понедельник исполнилось десять лет с момента гибели в районе поселка Металлист журналистов ВГТРК Антона Волошина и Игоря Корнелюка, которые попали под минометный обстрел украинских националистов во время подготовки репортажа о беженцах. Они без страха выполняли свою работу, несмотря на звуки разрывающихся снарядов, добавил Пасечник.
«
"Главным для них было рассказать миру о боли и страданиях мирных людей, о бесчеловечных преступлениях киевского режима, о стойкости непокоренного Донбасса. Это было их профессиональным и человеческим долгом. И они остались верны ему до конца", - отметил глава региона.
Он подчеркнул, что Донбасс никогда не забудет подвиг "бойцов информационного фронта".
Среди первых журналистов, ставших жертвами военного конфликта на Украине, - фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин, сотрудники ВГТРК - корреспондент Игорь Корнелюк и видеоинженер Антон Волошин, оператор Первого канала Анатолий Клян - все они погибли в 2014 году. В 2023 году погибли военный журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, журналист "Россия 24" Борис Максудов, военкор Владлен Татарский.
Оператор НТВ Валерий Кожин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Песков прокомментировал гибель российского журналиста при обстреле ВСУ
14 июня, 20:50
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассЛуганская Народная РеспубликаГорловкаЛеонид ПасечникАнтон ВолошинИгорь КорнелюкВГТРКНТВ (телеканал)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала