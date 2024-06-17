https://ria.ru/20240617/zhurnalisty-1953026732.html

Гибель на Украине журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина

Гибель на Украине журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина - РИА Новости, 17.06.2024

Гибель на Украине журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина

В конце февраля 2014 года в юго-восточных областях Украины начались массовые антиправительственные акции. Они стали ответом местных жителей на насильственную... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T02:26

2024-06-17T02:26

2024-06-17T02:26

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В конце февраля 2014 года в юго-восточных областях Украины начались массовые антиправительственные акции. Они стали ответом местных жителей на насильственную смену власти в стране и последовавшую за этим попытку отмены Верховной радой закона, предоставляющего русскому языку статус регионального. Центром противостояния пророссийски настроенных граждан с властью в Киеве стал Донбасс. На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание народных республик. После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете. 13 апреля Совет нацбезопасности Украины принял решение о начале "антитеррористической операции" в Донбассе. 15 апреля исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов на заседании Верховной рады объявил о начале силовой операции на севере Донецкой области. С началом конфликта на юго-востоке Украины начались репрессии против журналистов, работавших в зоне конфликта: их похищали, подвергали избиениям и пыткам. Ряд журналистов заплатили жизнью за то, что выполняли свой долг, работая в эпицентре вооруженного конфликта.17 июня 2014 года российская съемочная группа "Вестей" попала под минометный обстрел, работая под Луганском. Группа состояла из трех человек: корреспондента Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Игоря Корнелюка, видеоинженера Антона Волошина и оператора Виктора Денисова. Журналисты выехали в район поселка Металлист и города Счастье, расположенных под Луганском, получив информацию, что там есть беженцы, которых местное ополчение пытается вывести из зоны боевых действий. Игорь Корнелюк незадолго до этой поездки сделал сюжет, где рассказал, что к Луганску стягиваются танки, бронетранспортеры и тяжелое вооружение. Также он сообщил, что обстрел района Металлист, где находились позиции ополченцев Луганской народной республики, продолжался всю ночь, а в городе уже начались перебои с поставками продуктов и медикаментов. По словам водителя такси, который работал со съемочной группой в Луганске, сначала группа отправилась снимать дом в Каменнобродском районе города, пострадавший от обстрела. После этого журналисты хотели направиться на блокпост, но ополченцы их отговаривали, потому что это было опасно. Корреспонденты настаивали, им нужно было снять репортаж. Тогда человек 10 ополченцев решили сопроводить съемочную группу к посту ГАИ. Водитель остался у машины.После первого минометного обстрела была "передышка", и Волошин с Корнелюком вышли из укрытия и находились на открытом месте – перекрестке дорог. Дорога просматривалась на несколько километров, было видно журналистов и их накидки с надписью ТВ. Оператор Виктор Денисов пошел вместе с ополченцами, чтобы заснять, как они выводят беженцев. Дорога от него была скрыта лесопосадкой. По его словам, когда один из ополченцев подошел к группе беженцев, состоявшей в основном из пожилых женщин и детей, и взмахнул рукой, чтобы показать им безопасный путь, разорвалась первая мина, ранившая этого человека. Виктор Денисов во время обстрела чудом не пострадал.Вторая и третья мина разорвались на дороге, где остались другие сотрудники ВГТРК. Взрыв произошел рядом с журналистами. Снаряд упал прямо под ноги Антону Волошину. Он погиб на месте. Волошину было 26 лет. Он работал звукооператором в службе главного продюсера дирекции информационных программ ВГТРК с мая 2013 года, а с зимы 2014 года находился в командировке на Украине. Он освещал события на Майдане, а затем – на востоке страны. Находившийся недалеко от него Игорь Корнелюк во время взрыва был тяжело ранен. Его доставили в областную клиническую больницу Луганской области (ныне Луганская республиканская клиническая больница) в состоянии клинической смерти, где он скончался от ран. Журналисту было 37 лет, он родился на Украине в Запорожье. Имел большой журналистский опыт. С 1998 года работал в Салехарде, на ГТРК "Ямал" – корреспондентом, а затем одним из руководителей редакции детских программ. В 2013 году возглавил корпункт ВГТРК в Мурманске. В июне 2014 года поехал в командировку на Украину. Для него это была первая командировка в горячую точку. 20 июня Игоря Корнелюка похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. 26 июня там же похоронили Антона Волошина. Президент РФ Владимир Путин наградил Игоря Корнелюка и Антона Волошина орденами Мужества посмертно "за мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга", власти Луганской Народной Республики – орденом за заслуги перед народом республики. Школе в поселке Металлист в ЛНР присвоили имена погибших журналистов. В ней был открыт музей военных корреспондентов.В первую годовщину гибели журналистов на здании ВГТРК в Москве была открыта мемориальная доска в их честь, на трассе возле поселка Металлист в Луганской народной республике, где они погибли, был открыт мемориальный знак. На здании лицея № 11 в Химках, где учился Антон Волошин, была установлена памятная доска.В Салехарде установлен памятный знак "Исполнившему журналистский долг", который посвящен памяти Игоря Корнелюка. Убийство журналистов осудили в Организации Объединенных Наций и других международных, неправительственных и правозащитных организациях.По факту гибели журналистов телекомпании ВГТРК Главным следственным управлением Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) и части 2 статьи 105 УК РФ (убийство общеопасным способом двух и более лиц в связи с их служебной деятельностью).За причастность к гибели журналистов 22 марта 2016 года была осуждена на 22 года Надежда Савченко, которая, как установил суд, корректировала артиллерийский огонь. Она выяснила координаты съемочной группы и передала их своим командирам, после чего журналистов обстреляли из миномета. Вина Савченко подтверждается, в частности, детализацией звонков, сделанных с ее мобильного телефона при задержании. По данным Следственного комитета, Савченко взяли под стражу 9 июля 2014 года, когда она пыталась пересечь российскую границу без документов под видом беженки. Кроме того, у нее нашли карту местности, разбитую на квадраты, по которым и наносился артиллерийско-минометный огонь. В конце мая 2016 года президент России помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину в результате обмена на россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, приговоренных в Киеве к 14 годам лишения свободы по обвинению в терроризме. По словам президента РФ Владимира Путина, всего во время конфликта на Украине погибли как минимум 30 российских журналистов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, украина, игорь корнелюк, антон волошин, вгтрк, россия, надежда савченко