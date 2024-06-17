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России нужно сохранять свои технологические достижения, заявил Володин - РИА Новости, 17.06.2024
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14:03 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/volodin-1953412519.html
России нужно сохранять свои технологические достижения, заявил Володин
России нужно сохранять свои технологические достижения, заявил Володин - РИА Новости, 17.06.2024
России нужно сохранять свои технологические достижения, заявил Володин
У России есть достижения в сфере технологического развития, которые нужно сохранить, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:03
2024-06-17T14:03
россия
минск
вячеслав володин
госдума рф
общество
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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. У России есть достижения в сфере технологического развития, которые нужно сохранить, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Минске в понедельник проходит заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Его проводит председатель Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин. "Когда мы говорим о приоритетах, особенно в сфере технологического развития, давайте не будем забывать, у нас есть достижения. И нам надо их сохранить", - сказал он на заседании. Он отметил, что у РФ есть достижения в сфере расщепления атома, которые нужно развивать, а также достижения в сфере газа, нефти, освоения угольных разрезов - эти сегменты нужно наращивать, по мнению Володина.
https://ria.ru/20240513/rossiya-1945571322.html
https://ria.ru/20240204/volodin-1925301789.html
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россия, минск, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Минск, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
России нужно сохранять свои технологические достижения, заявил Володин

Володин: у РФ есть достижения в технологическом развитии, которые нужно хранить

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. У России есть достижения в сфере технологического развития, которые нужно сохранить, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В Минске в понедельник проходит заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Его проводит председатель Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин.
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"Когда мы говорим о приоритетах, особенно в сфере технологического развития, давайте не будем забывать, у нас есть достижения. И нам надо их сохранить", - сказал он на заседании.
Он отметил, что у РФ есть достижения в сфере расщепления атома, которые нужно развивать, а также достижения в сфере газа, нефти, освоения угольных разрезов - эти сегменты нужно наращивать, по мнению Володина.
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РоссияМинскВячеслав ВолодинГосдума РФОбщество
 
 
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