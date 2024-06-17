https://ria.ru/20240617/volodin-1953412519.html

России нужно сохранять свои технологические достижения, заявил Володин

России нужно сохранять свои технологические достижения, заявил Володин - РИА Новости, 17.06.2024

России нужно сохранять свои технологические достижения, заявил Володин

У России есть достижения в сфере технологического развития, которые нужно сохранить, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T14:03

2024-06-17T14:03

2024-06-17T14:03

россия

минск

вячеслав володин

госдума рф

общество

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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. У России есть достижения в сфере технологического развития, которые нужно сохранить, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Минске в понедельник проходит заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Его проводит председатель Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин. "Когда мы говорим о приоритетах, особенно в сфере технологического развития, давайте не будем забывать, у нас есть достижения. И нам надо их сохранить", - сказал он на заседании. Он отметил, что у РФ есть достижения в сфере расщепления атома, которые нужно развивать, а также достижения в сфере газа, нефти, освоения угольных разрезов - эти сегменты нужно наращивать, по мнению Володина.

https://ria.ru/20240513/rossiya-1945571322.html

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россия, минск, вячеслав володин, госдума рф, общество