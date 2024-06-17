https://ria.ru/20240617/vklad-1953297217.html

Аналитик раскрыл, как проблемы с курсом рубля отразятся на вкладчиках

Аналитик раскрыл, как проблемы с курсом рубля отразятся на вкладчиках - РИА Новости, 17.06.2024

Аналитик раскрыл, как проблемы с курсом рубля отразятся на вкладчиках

Прекращение торгов долларом и евро на Мосбирже и изменение курсообразования из-за новых санкций не скажутся на вкладах, однако есть другие факторы, которые... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T02:15

2024-06-17T02:15

2024-06-17T02:15

экономика

богдан зварич

россия

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Прекращение торгов долларом и евро на Мосбирже и изменение курсообразования из-за новых санкций не скажутся на вкладах, однако есть другие факторы, которые следует принять в расчет, рассказал в интервью агентству "Прайм" главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Он напомнил, что доля валютных вкладов населения – менее десяти процентов, при этом значительная доля этого объема приходится на китайский юань. Многие опасаются хранить сбережения в долларах и евро из-за санкционных рисков и низких ставок. По юаню условия более привлекательны."Средние ставки на годовые вклады в долларах и евро, согласно данным Банки.ру, в последнее время составляли 0,2-0,6%, тогда так для аналогичных вкладов в юанях средняя ставка выросла с 2,5% в декабре прошлого года до 3,2% в начале июня текущего года. Лучшие предложения по годовым вкладам в юанях достигают 5%", - отметил аналитик.Рублевые вклады в большей степени зависят от политики Банка России по ключевой ставке. Сейчас большинство банков ждет длительного сохранения жесткой денежно-кредитной политики и не исключают дальнейшего роста ставок, если регулятор повысит ключевую на ближайших заседаниях, добавил Зварич.

https://ria.ru/20240614/valyuta-1952682395.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, богдан зварич, россия