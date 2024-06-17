Рейтинг@Mail.ru
Аналитик раскрыл, как проблемы с курсом рубля отразятся на вкладчиках - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/vklad-1953297217.html
Аналитик раскрыл, как проблемы с курсом рубля отразятся на вкладчиках
Аналитик раскрыл, как проблемы с курсом рубля отразятся на вкладчиках - РИА Новости, 17.06.2024
Аналитик раскрыл, как проблемы с курсом рубля отразятся на вкладчиках
Прекращение торгов долларом и евро на Мосбирже и изменение курсообразования из-за новых санкций не скажутся на вкладах, однако есть другие факторы, которые... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T02:15
2024-06-17T02:15
экономика
богдан зварич
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893327001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e15b48ee85d9f9e8a6aea1ff61c083e.jpg
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Прекращение торгов долларом и евро на Мосбирже и изменение курсообразования из-за новых санкций не скажутся на вкладах, однако есть другие факторы, которые следует принять в расчет, рассказал в интервью агентству "Прайм" главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Он напомнил, что доля валютных вкладов населения – менее десяти процентов, при этом значительная доля этого объема приходится на китайский юань. Многие опасаются хранить сбережения в долларах и евро из-за санкционных рисков и низких ставок. По юаню условия более привлекательны."Средние ставки на годовые вклады в долларах и евро, согласно данным Банки.ру, в последнее время составляли 0,2-0,6%, тогда так для аналогичных вкладов в юанях средняя ставка выросла с 2,5% в декабре прошлого года до 3,2% в начале июня текущего года. Лучшие предложения по годовым вкладам в юанях достигают 5%", - отметил аналитик.Рублевые вклады в большей степени зависят от политики Банка России по ключевой ставке. Сейчас большинство банков ждет длительного сохранения жесткой денежно-кредитной политики и не исключают дальнейшего роста ставок, если регулятор повысит ключевую на ближайших заседаниях, добавил Зварич.
https://ria.ru/20240614/valyuta-1952682395.html
https://ria.ru/20240607/klyuchevaya_stavka-1951189677.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893327001_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a90243b3184654c6f2ebc51ea50a86d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, богдан зварич, россия
Экономика, Богдан Зварич, Россия
Аналитик раскрыл, как проблемы с курсом рубля отразятся на вкладчиках

Аналитик Зварич: изменение курсообразования из-за санкций не скажется на вкладах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетитель кладет деньги на банковский счет в банкомат
Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомат - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Прекращение торгов долларом и евро на Мосбирже и изменение курсообразования из-за новых санкций не скажутся на вкладах, однако есть другие факторы, которые следует принять в расчет, рассказал в интервью агентству "Прайм" главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
Он напомнил, что доля валютных вкладов населения – менее десяти процентов, при этом значительная доля этого объема приходится на китайский юань. Многие опасаются хранить сбережения в долларах и евро из-за санкционных рисков и низких ставок. По юаню условия более привлекательны.
Пункт обмена валюты в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
"Новые условия". Где россиянам теперь брать валюту
14 июня, 08:00
"Средние ставки на годовые вклады в долларах и евро, согласно данным Банки.ру, в последнее время составляли 0,2-0,6%, тогда так для аналогичных вкладов в юанях средняя ставка выросла с 2,5% в декабре прошлого года до 3,2% в начале июня текущего года. Лучшие предложения по годовым вкладам в юанях достигают 5%", - отметил аналитик.
Рублевые вклады в большей степени зависят от политики Банка России по ключевой ставке. Сейчас большинство банков ждет длительного сохранения жесткой денежно-кредитной политики и не исключают дальнейшего роста ставок, если регулятор повысит ключевую на ближайших заседаниях, добавил Зварич.
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Мнение аналитиков по будущему ключевой ставки разделилось
7 июня, 00:52
 
ЭкономикаБогдан ЗваричРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала