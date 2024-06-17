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Спецоперация, 17 июня: саммит по Украине в Швейцарии провалился - РИА Новости, 17.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 17.06.2024 (обновлено: 19:16 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/spetsoperatsiya-1953476453.html
Спецоперация, 17 июня: саммит по Украине в Швейцарии провалился
Спецоперация, 17 июня: саммит по Украине в Швейцарии провалился - РИА Новости, 17.06.2024
Спецоперация, 17 июня: саммит по Украине в Швейцарии провалился
Результативность конференции по Украине в Швейцарии стремится к нулю, заявил пресс-секретарь президента России Путина Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:15
2024-06-17T19:16
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
вячеслав гладков
верховная рада украины
вооруженные силы украины
евросоюз
f-16
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Результативность конференции по Украине в Швейцарии стремится к нулю, заявил пресс-секретарь президента России Путина Дмитрий Песков. Многие страны говорили о бесперспективности мероприятия без второй стороны конфликта. При этом Москва учтет решение, принятое участниками саммита, и продолжит разъяснять им свою позицию, отметил чиновник.Он также подчеркнул, что точка зрения Венгрии, Сербии и Турции, подписавших итоговое коммюнике, не испортит их отношения с Россией. На Украине тем временем пытаются представить результаты саммита более оптимистично. Так, уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые госудасртва, которые "традиционно имеют хорошие отношения с Россией", впервые предложили киевским властям каналы коммуникации. Конференция по Украине прошла в минувшие выходные на курорте Бюргеншток в Швейцарии. В ней приняли участие 91 страна (55 были представлены главами государств) и восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. При этом президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали.Россию на саммит не пригласили. В Кремле на это заявили, что искать способы урегулирования украинского кризиса без Москвы абсолютно нелогично и бесперспективно.По итогам мероприятия его участники подписали коммюнике, в котором призвали вернуть Украине контроль над атомными электростанциями и установками, включая Запорожскую АЭС; обеспечить свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство и доступ к морским портам в Черном и Азовском морях; освободить всех военнопленных с обеих сторон; вернуть на Украину всех якобы "депортированных и незаконно перемещенных детей", а также других якобы незаконно задержанных гражданских лиц.Первоначально под документом значились подписи 80 стран из 91 присутствующей. Среди отказавшихся: члены БРИКС (Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ), Армения, Бахрейн, Ватикан, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия и Таиланд. Через несколько часов после публикации из списка подписавшихся исключили Ирак и Иорданию.ВСУ потеряли до 1775 человек за деньПодразделения группировок "Север" и "Юг" улучшили положение по переднему краю, группировки "Запад" и "Восток" — заняли более выгодные рубежи, а "Центр" — улучшила тактическое положение. Украинские войска потеряли до 1775 человек за день.Чтобы восполнить потери, Киев вербует в ВСУ заключенных. Как пишет Washington Post, более 2750 человек освободили из украинских тюрем и отправили на службу в украинские войска, среди них — осужденные за торговлю наркотиками, кражи телефонов, вооруженные нападения и убийства. Издание отмечает, что украинские преступники будут воевать в подразделениях, формируемых из бывших заключенных, но находящихся под руководством военных. При этом неназванный украинский военный, ответственный за такую вербовку, не верит в успех этой практики и опасается дезертирства новобранцев. Не ждут чудес на Украине и от поступления истребителей F-16. Как заявил представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, быстрого эффекта от поставок Украине истребителей F-16 ожидать не стоит, поскольку летчики должны освоиться в воздушном пространстве. Он добавил, что Украина не получит большое количество истребителей сразу, чтобы эффективно выполнять задачи. Украинские войска обстреляли село в Белгородской областиСредства ПВО ночью уничтожили один беспилотник над Белгородской областью, два над Воронежской областью и еще три дрона — над Липецкой областью, сообщили в Минобороны. Украинские войска не прекращают атаковать приграничную часть Белгородской области. При обстреле ВСУ села Гора-Подол пострадали три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав ГладковГладков добавил, что в селе были выбиты стекла в четырех квартирах двух многоквартирных домов. Кроме того, в пяти частных домах есть повреждения — выбиты окна, посечены кровля, фасады, заборы и надворные постройки. Из-за обстрелов ВСУ также была обесточена часть Новой Каховки и шесть сел в Херсонской области.
https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953484358.html
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россия, дмитрий песков, вячеслав гладков, верховная рада украины, вооруженные силы украины, евросоюз, f-16, дмитрий лубинец, украина, швейцария
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Вячеслав Гладков, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, F-16, Дмитрий Лубинец, Украина, Швейцария
Спецоперация, 17 июня: саммит по Украине в Швейцарии провалился

Песков: результативность саммита по Украине в Швейцарии стремится к нулю

© AFP 2024 / URS FLUEELERСаммит по Украине в Швейцарии
Саммит по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AFP 2024 / URS FLUEELER
Саммит по Украине в Швейцарии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Результативность конференции по Украине в Швейцарии стремится к нулю, заявил пресс-секретарь президента России Путина Дмитрий Песков.
Многие страны говорили о бесперспективности мероприятия без второй стороны конфликта. При этом Москва учтет решение, принятое участниками саммита, и продолжит разъяснять им свою позицию, отметил чиновник.
Владимир Зеленский во время пленарного заседания мирного саммита по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария. 16 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
"Но даже это ложь!" В Швейцарии сделали неожиданное заявление о Зеленском
Вчера, 17:34
Он также подчеркнул, что точка зрения Венгрии, Сербии и Турции, подписавших итоговое коммюнике, не испортит их отношения с Россией.
На Украине тем временем пытаются представить результаты саммита более оптимистично. Так, уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые госудасртва, которые "традиционно имеют хорошие отношения с Россией", впервые предложили киевским властям каналы коммуникации.
Конференция по Украине прошла в минувшие выходные на курорте Бюргеншток в Швейцарии. В ней приняли участие 91 страна (55 были представлены главами государств) и восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. При этом президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали.
Россию на саммит не пригласили. В Кремле на это заявили, что искать способы урегулирования украинского кризиса без Москвы абсолютно нелогично и бесперспективно.
Вид на улицы Женевы - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Эксперт оценил результаты конференции по Украине в Швейцарии
Вчера, 13:27
По итогам мероприятия его участники подписали коммюнике, в котором призвали вернуть Украине контроль над атомными электростанциями и установками, включая Запорожскую АЭС; обеспечить свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство и доступ к морским портам в Черном и Азовском морях; освободить всех военнопленных с обеих сторон; вернуть на Украину всех якобы "депортированных и незаконно перемещенных детей", а также других якобы незаконно задержанных гражданских лиц.
Первоначально под документом значились подписи 80 стран из 91 присутствующей. Среди отказавшихся: члены БРИКС (Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ), Армения, Бахрейн, Ватикан, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия и Таиланд. Через несколько часов после публикации из списка подписавшихся исключили Ирак и Иорданию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО оставила Украину без главного
Вчера, 08:00

ВСУ потеряли до 1775 человек за день

Подразделения группировок "Север" и "Юг" улучшили положение по переднему краю, группировки "Запад" и "Восток" — заняли более выгодные рубежи, а "Центр" — улучшила тактическое положение. Украинские войска потеряли до 1775 человек за день.
Чтобы восполнить потери, Киев вербует в ВСУ заключенных. Как пишет Washington Post, более 2750 человек освободили из украинских тюрем и отправили на службу в украинские войска, среди них — осужденные за торговлю наркотиками, кражи телефонов, вооруженные нападения и убийства. Издание отмечает, что украинские преступники будут воевать в подразделениях, формируемых из бывших заключенных, но находящихся под руководством военных.
При этом неназванный украинский военный, ответственный за такую вербовку, не верит в успех этой практики и опасается дезертирства новобранцев.
Не ждут чудес на Украине и от поступления истребителей F-16. Как заявил представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, быстрого эффекта от поставок Украине истребителей F-16 ожидать не стоит, поскольку летчики должны освоиться в воздушном пространстве. Он добавил, что Украина не получит большое количество истребителей сразу, чтобы эффективно выполнять задачи.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:17
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.06.2024Посмотреть

Украинские войска обстреляли село в Белгородской области

Средства ПВО ночью уничтожили один беспилотник над Белгородской областью, два над Воронежской областью и еще три дрона — над Липецкой областью, сообщили в Минобороны.
Украинские войска не прекращают атаковать приграничную часть Белгородской области. При обстреле ВСУ села Гора-Подол пострадали три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
Гладков добавил, что в селе были выбиты стекла в четырех квартирах двух многоквартирных домов. Кроме того, в пяти частных домах есть повреждения — выбиты окна, посечены кровля, фасады, заборы и надворные постройки.
Из-за обстрелов ВСУ также была обесточена часть Новой Каховки и шесть сел в Херсонской области.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
"Это изменит ход войны". Что Запад разрешил Украине
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковВячеслав ГладковВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныЕвросоюзF-16Дмитрий ЛубинецУкраинаШвейцария
 
 
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