https://ria.ru/20240617/spetsoperatsiya-1953476453.html

Спецоперация, 17 июня: саммит по Украине в Швейцарии провалился

Спецоперация, 17 июня: саммит по Украине в Швейцарии провалился - РИА Новости, 17.06.2024

Спецоперация, 17 июня: саммит по Украине в Швейцарии провалился

Результативность конференции по Украине в Швейцарии стремится к нулю, заявил пресс-секретарь президента России Путина Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:15

2024-06-17T17:15

2024-06-17T19:16

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

вячеслав гладков

верховная рада украины

вооруженные силы украины

евросоюз

f-16

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953382437_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_72998a74f533c752195dae9acccce246.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Результативность конференции по Украине в Швейцарии стремится к нулю, заявил пресс-секретарь президента России Путина Дмитрий Песков. Многие страны говорили о бесперспективности мероприятия без второй стороны конфликта. При этом Москва учтет решение, принятое участниками саммита, и продолжит разъяснять им свою позицию, отметил чиновник.Он также подчеркнул, что точка зрения Венгрии, Сербии и Турции, подписавших итоговое коммюнике, не испортит их отношения с Россией. На Украине тем временем пытаются представить результаты саммита более оптимистично. Так, уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые госудасртва, которые "традиционно имеют хорошие отношения с Россией", впервые предложили киевским властям каналы коммуникации. Конференция по Украине прошла в минувшие выходные на курорте Бюргеншток в Швейцарии. В ней приняли участие 91 страна (55 были представлены главами государств) и восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. При этом президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали.Россию на саммит не пригласили. В Кремле на это заявили, что искать способы урегулирования украинского кризиса без Москвы абсолютно нелогично и бесперспективно.По итогам мероприятия его участники подписали коммюнике, в котором призвали вернуть Украине контроль над атомными электростанциями и установками, включая Запорожскую АЭС; обеспечить свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство и доступ к морским портам в Черном и Азовском морях; освободить всех военнопленных с обеих сторон; вернуть на Украину всех якобы "депортированных и незаконно перемещенных детей", а также других якобы незаконно задержанных гражданских лиц.Первоначально под документом значились подписи 80 стран из 91 присутствующей. Среди отказавшихся: члены БРИКС (Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ), Армения, Бахрейн, Ватикан, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия и Таиланд. Через несколько часов после публикации из списка подписавшихся исключили Ирак и Иорданию.ВСУ потеряли до 1775 человек за деньПодразделения группировок "Север" и "Юг" улучшили положение по переднему краю, группировки "Запад" и "Восток" — заняли более выгодные рубежи, а "Центр" — улучшила тактическое положение. Украинские войска потеряли до 1775 человек за день.Чтобы восполнить потери, Киев вербует в ВСУ заключенных. Как пишет Washington Post, более 2750 человек освободили из украинских тюрем и отправили на службу в украинские войска, среди них — осужденные за торговлю наркотиками, кражи телефонов, вооруженные нападения и убийства. Издание отмечает, что украинские преступники будут воевать в подразделениях, формируемых из бывших заключенных, но находящихся под руководством военных. При этом неназванный украинский военный, ответственный за такую вербовку, не верит в успех этой практики и опасается дезертирства новобранцев. Не ждут чудес на Украине и от поступления истребителей F-16. Как заявил представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, быстрого эффекта от поставок Украине истребителей F-16 ожидать не стоит, поскольку летчики должны освоиться в воздушном пространстве. Он добавил, что Украина не получит большое количество истребителей сразу, чтобы эффективно выполнять задачи. Украинские войска обстреляли село в Белгородской областиСредства ПВО ночью уничтожили один беспилотник над Белгородской областью, два над Воронежской областью и еще три дрона — над Липецкой областью, сообщили в Минобороны. Украинские войска не прекращают атаковать приграничную часть Белгородской области. При обстреле ВСУ села Гора-Подол пострадали три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав ГладковГладков добавил, что в селе были выбиты стекла в четырех квартирах двух многоквартирных домов. Кроме того, в пяти частных домах есть повреждения — выбиты окна, посечены кровля, фасады, заборы и надворные постройки. Из-за обстрелов ВСУ также была обесточена часть Новой Каховки и шесть сел в Херсонской области.

https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953484358.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953403733.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1952952807.html

россия

украина

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, вячеслав гладков, верховная рада украины, вооруженные силы украины, евросоюз, f-16, дмитрий лубинец, украина, швейцария