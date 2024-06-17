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Ушаков рассказал о планах Путина на полях саммита ШОС - РИА Новости, 17.06.2024
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17:08 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/shos-1953473833.html
Ушаков рассказал о планах Путина на полях саммита ШОС
Ушаков рассказал о планах Путина на полях саммита ШОС - РИА Новости, 17.06.2024
Ушаков рассказал о планах Путина на полях саммита ШОС
У президента России Владимира Путина запланированы насыщенные двусторонние контакты на полях саммита ШОС в Астане, сообщил помощник президента РФ по... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:08
2024-06-17T17:08
россия
астана
владимир путин
юрий ушаков
шос
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. У президента России Владимира Путина запланированы насыщенные двусторонние контакты на полях саммита ШОС в Астане, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Мы планируем целый ряд других двусторонних встреч. Естественно, с хозяевами самого саммита, с президентом (Касым-Жомартом) Токаевым, ну и с другими", - сказал он журналистам. Ушаков добавил, что на саммите ШОС будет много традиционных партнеров РФ. По его словам, у Путина будут "насыщенные двусторонние контакты".
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россия, астана, владимир путин, юрий ушаков, шос
Россия, Астана, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ШОС
Ушаков рассказал о планах Путина на полях саммита ШОС

Ушаков: у Путина запланированы насыщенные контакты на полях саммита ШОС в Астане

© POOL | Перейти в медиабанкРасширенный состав Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Расширенный состав Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
© POOL
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Расширенный состав Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. У президента России Владимира Путина запланированы насыщенные двусторонние контакты на полях саммита ШОС в Астане, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Мы планируем целый ряд других двусторонних встреч. Естественно, с хозяевами самого саммита, с президентом (Касым-Жомартом) Токаевым, ну и с другими", - сказал он журналистам.
Ушаков добавил, что на саммите ШОС будет много традиционных партнеров РФ.
По его словам, у Путина будут "насыщенные двусторонние контакты".
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РоссияАстанаВладимир ПутинЮрий УшаковШОС
 
 
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