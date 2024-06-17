https://ria.ru/20240617/shos-1953473833.html

Ушаков рассказал о планах Путина на полях саммита ШОС

Ушаков рассказал о планах Путина на полях саммита ШОС - РИА Новости, 17.06.2024

Ушаков рассказал о планах Путина на полях саммита ШОС

У президента России Владимира Путина запланированы насыщенные двусторонние контакты на полях саммита ШОС в Астане, сообщил помощник президента РФ по... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:08

2024-06-17T17:08

2024-06-17T17:08

россия

астана

владимир путин

юрий ушаков

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881486002_0:161:3175:1947_1920x0_80_0_0_89b4f43266ec516307c8c7964a68ebe8.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. У президента России Владимира Путина запланированы насыщенные двусторонние контакты на полях саммита ШОС в Астане, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Мы планируем целый ряд других двусторонних встреч. Естественно, с хозяевами самого саммита, с президентом (Касым-Жомартом) Токаевым, ну и с другими", - сказал он журналистам. Ушаков добавил, что на саммите ШОС будет много традиционных партнеров РФ. По его словам, у Путина будут "насыщенные двусторонние контакты".

https://ria.ru/20240617/erdogan-1953471021.html

россия

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, астана, владимир путин, юрий ушаков, шос