https://ria.ru/20240617/putin-1953472177.html

Над мирными инициативами Путина кое-кто задумался, заявили в Кремле

Над мирными инициативами Путина кое-кто задумался, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.06.2024

Над мирными инициативами Путина кое-кто задумался, заявили в Кремле

Участники встречи по Украине в Швейцарии, хотели они того или нет, но вынуждены были учитывать последнее предложение президента РФ Владимира Путина по... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:05

2024-06-17T17:05

2024-06-17T17:28

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Участники встречи по Украине в Швейцарии, хотели они того или нет, но вынуждены были учитывать последнее предложение президента РФ Владимира Путина по переговорам, можно говорить о том, что кое-кто задумался над мирными инициативами России, и число таких людей будет увеличиваться, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Ясно, что над этими обсуждениями в Бюргенштоке нависали эти мирные инициативы нашего президента, которые были изложены в пятницу в МИДе. Участники Бюргенштока - они были вынуждены, хотели они этого или не хотели, но вынуждены были учитывать наши предложения... Как вы знаете, многие прогнозируемо сразу отмахнулись от этих предложений, но кое-кто задумался над нашим вариантом. Причем я думаю, что число последних будет увеличиваться", - сказал Ушаков. "Наш президент предложил реальную возможность не только завершить войну, но и обеспечить устойчивое урегулирование этого кризиса и договориться об условиях невозобновления конфликта", - добавил он.Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Ранее Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ заявлял, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Президент РФ ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, швейцария, юрий ушаков, владимир путин