https://ria.ru/20240617/putin-1953377218.html

Путин совершит рабочую поездку в Якутск, сообщили в Кремле

Путин совершит рабочую поездку в Якутск, сообщили в Кремле - РИА Новости, 17.06.2024

Путин совершит рабочую поездку в Якутск, сообщили в Кремле

Президент России Владимир Путин во вторник совершит рабочую поездку в Якутск, ознакомится с достижениями и перспективами развития креативной и ИТ-отраслей,... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:04

2024-06-17T12:04

2024-06-17T12:18

якутск

дальний восток

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник совершит рабочую поездку в Якутск, ознакомится с достижениями и перспективами развития креативной и ИТ-отраслей, сообщает пресс-служба Кремля."Восемнадцатого июня Владимир Путин совершит рабочую поездку в Якутск. В рамках поездки у Президента будет возможность познакомиться с достижениями и перспективами развития креативной и ИТ отраслей Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.Кроме того, президент уделит внимание вопросам развития Дальнего Востока и, в частности, реализации программ "Земский доктор", "Земский учитель", "Муравьев-Амурский 2030". Путин пообщается с участниками этих программ и деятелями культуры, сделавшими выбор в пользу работы на Дальнем Востоке.Помимо этого у Путина предусмотрено общение с учащимися и студентами Высшей школы музыки имени В.А. Босикова – ведущего вуза по подготовке профессиональных кадров в сфере музыкального искусства и культуры на Дальнем Востоке.Также у российского лидера запланирована рабочая встреча с главой Якутии Айсеном Николаевым.

https://ria.ru/20240617/formula-1953329373.html

https://ria.ru/20240617/peskov-1953380206.html

якутск

дальний восток

россия

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якутск, дальний восток, россия, владимир путин