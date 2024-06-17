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Путин совершит рабочую поездку в Якутск, сообщили в Кремле
Путин совершит рабочую поездку в Якутск, сообщили в Кремле - РИА Новости, 17.06.2024
Путин совершит рабочую поездку в Якутск, сообщили в Кремле
Президент России Владимир Путин во вторник совершит рабочую поездку в Якутск, ознакомится с достижениями и перспективами развития креативной и ИТ-отраслей,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:04
2024-06-17T12:04
2024-06-17T12:18
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник совершит рабочую поездку в Якутск, ознакомится с достижениями и перспективами развития креативной и ИТ-отраслей, сообщает пресс-служба Кремля."Восемнадцатого июня Владимир Путин совершит рабочую поездку в Якутск. В рамках поездки у Президента будет возможность познакомиться с достижениями и перспективами развития креативной и ИТ отраслей Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.Кроме того, президент уделит внимание вопросам развития Дальнего Востока и, в частности, реализации программ "Земский доктор", "Земский учитель", "Муравьев-Амурский 2030". Путин пообщается с участниками этих программ и деятелями культуры, сделавшими выбор в пользу работы на Дальнем Востоке.Помимо этого у Путина предусмотрено общение с учащимися и студентами Высшей школы музыки имени В.А. Босикова – ведущего вуза по подготовке профессиональных кадров в сфере музыкального искусства и культуры на Дальнем Востоке.Также у российского лидера запланирована рабочая встреча с главой Якутии Айсеном Николаевым.
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якутск, дальний восток, россия, владимир путин
Якутск, Дальний Восток, Россия, Владимир Путин
Путин совершит рабочую поездку в Якутск, сообщили в Кремле
Кремль: Путин 18 июня совершит рабочую поездку в Якутск