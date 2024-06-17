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Rutube работает над вопросом блокировки приложения в App Store - РИА Новости, 17.06.2024
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22:45 17.06.2024 (обновлено: 22:57 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/prilozhenie-1953536644.html
Rutube работает над вопросом блокировки приложения в App Store
Rutube работает над вопросом блокировки приложения в App Store - РИА Новости, 17.06.2024
Rutube работает над вопросом блокировки приложения в App Store
Приложение Rutube временно заблокировано в App Store, компания работает над решением этого вопроса, сообщили РИА Новости в пресс-службе видеохостинга. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T22:45
2024-06-17T22:57
технологии
rutube
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Приложение Rutube временно заблокировано в App Store, компания работает над решением этого вопроса, сообщили РИА Новости в пресс-службе видеохостинга."Наше приложение временно заблокировано в App Store, мы работаем над решением этого вопроса. Все остальное работает в штатном режиме", - сообщили в компании.Ранее в понедельник корреспондент РИА Новости заметил, что приложение для просмотра видео Rutube пропало из App Store, в GooglePlay приложение доступно.Национальный видеохостинг Rutube входит в "Газпром-Медиа Холдинг".
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технологии, rutube
Технологии, Rutube
Rutube работает над вопросом блокировки приложения в App Store

Rutube работает над вопросом временной блокировки приложения в App Store

© iStock.com / FreshSplashДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© iStock.com / FreshSplash
Девушка использует смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Приложение Rutube временно заблокировано в App Store, компания работает над решением этого вопроса, сообщили РИА Новости в пресс-службе видеохостинга.
"Наше приложение временно заблокировано в App Store, мы работаем над решением этого вопроса. Все остальное работает в штатном режиме", - сообщили в компании.
Ранее в понедельник корреспондент РИА Новости заметил, что приложение для просмотра видео Rutube пропало из App Store, в GooglePlay приложение доступно.
Национальный видеохостинг Rutube входит в "Газпром-Медиа Холдинг".
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