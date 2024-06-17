https://ria.ru/20240617/prilozhenie-1953536644.html

Rutube работает над вопросом блокировки приложения в App Store

Rutube работает над вопросом блокировки приложения в App Store - РИА Новости, 17.06.2024

Rutube работает над вопросом блокировки приложения в App Store

Приложение Rutube временно заблокировано в App Store, компания работает над решением этого вопроса, сообщили РИА Новости в пресс-службе видеохостинга. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T22:45

2024-06-17T22:45

2024-06-17T22:57

технологии

rutube

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Приложение Rutube временно заблокировано в App Store, компания работает над решением этого вопроса, сообщили РИА Новости в пресс-службе видеохостинга."Наше приложение временно заблокировано в App Store, мы работаем над решением этого вопроса. Все остальное работает в штатном режиме", - сообщили в компании.Ранее в понедельник корреспондент РИА Новости заметил, что приложение для просмотра видео Rutube пропало из App Store, в GooglePlay приложение доступно.Национальный видеохостинг Rutube входит в "Газпром-Медиа Холдинг".

https://ria.ru/20240607/durov-1951188251.html

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2024

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технологии, rutube