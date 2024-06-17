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В КЧР загорелся дом фигуранта дела о хищении 60 миллионов рублей
В КЧР загорелся дом фигуранта дела о хищении 60 миллионов рублей - РИА Новости, 17.06.2024
В КЧР загорелся дом фигуранта дела о хищении 60 миллионов рублей
Сотрудники МЧС России по Карачаево-Черкесии ликвидировали возгорание в частном доме, который, согласно данным ФСБ, принадлежит одному из фигурантов дела о... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:25
2024-06-17T17:25
2024-06-17T17:34
происшествия
черкесск
россия
донской
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ПЯТИГОРСК, 17 июн – РИА Новости. Сотрудники МЧС России по Карачаево-Черкесии ликвидировали возгорание в частном доме, который, согласно данным ФСБ, принадлежит одному из фигурантов дела о похищении около 60 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. На прошлой неделе ФСБ сообщала о задержании фигурантов дела о хищении около 60 миллионов рублей, направленных на развитие сельского хозяйства в Карачаево-Черкесии. Согласно видеоматериалам, распространенным спецслужбой, обыски проходили, в частности, в Черкесске в доме по адресу улица Донская 1 - предположительно, его владельцем или арендатором является известный местный предприниматель Алий Хубиев. "Пожарно-спасательные подразделения работали по адресу: город Черкесск, улица Донская 1. Пожар ликвидирован, проводятся разбор и поливка конструкций", – рассказала собеседница агентства.
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происшествия, черкесск, россия, донской, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Черкесск, Россия, Донской, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В КЧР загорелся дом фигуранта дела о хищении 60 миллионов рублей
В КЧР потушили пожар в доме фигуранта дела о хищении 60 млн руб