https://ria.ru/20240617/pozhar-1953480444.html

В КЧР загорелся дом фигуранта дела о хищении 60 миллионов рублей

В КЧР загорелся дом фигуранта дела о хищении 60 миллионов рублей - РИА Новости, 17.06.2024

В КЧР загорелся дом фигуранта дела о хищении 60 миллионов рублей

Сотрудники МЧС России по Карачаево-Черкесии ликвидировали возгорание в частном доме, который, согласно данным ФСБ, принадлежит одному из фигурантов дела о... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:25

2024-06-17T17:25

2024-06-17T17:34

происшествия

черкесск

россия

донской

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ПЯТИГОРСК, 17 июн – РИА Новости. Сотрудники МЧС России по Карачаево-Черкесии ликвидировали возгорание в частном доме, который, согласно данным ФСБ, принадлежит одному из фигурантов дела о похищении около 60 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. На прошлой неделе ФСБ сообщала о задержании фигурантов дела о хищении около 60 миллионов рублей, направленных на развитие сельского хозяйства в Карачаево-Черкесии. Согласно видеоматериалам, распространенным спецслужбой, обыски проходили, в частности, в Черкесске в доме по адресу улица Донская 1 - предположительно, его владельцем или арендатором является известный местный предприниматель Алий Хубиев. "Пожарно-спасательные подразделения работали по адресу: город Черкесск, улица Донская 1. Пожар ликвидирован, проводятся разбор и поливка конструкций", – рассказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20240613/fsb-1952553601.html

черкесск

россия

донской

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происшествия, черкесск, россия, донской, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)