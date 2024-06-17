https://ria.ru/20240617/pozhar-1953437457.html

В Ростовской области загорелся склад

В Ростовской области загорелся склад - РИА Новости, 17.06.2024

В Ростовской области загорелся склад

Неэксплуатируемый склад загорелся в Азовском районе Ростовской области на 900 квадратных метрах, возгорание локализовано, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T15:34

2024-06-17T15:34

2024-06-17T15:54

происшествия

коммерческая недвижимость

азовский район

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн - РИА Новости. Неэксплуатируемый склад загорелся в Азовском районе Ростовской области на 900 квадратных метрах, возгорание локализовано, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "В 14.40 поступило сообщение о возгорании в хуторе Новоалександровка, площадь Свободы, 2. Предварительно, неэксплуатируемое складское помещение", - сказал представитель ведомства. В 15.11 пожар был локализован на 900 "квадратах". Огонь тушат пять единиц техники, 20 человек.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

азовский район

ростовская область

россия

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происшествия, коммерческая недвижимость, азовский район, ростовская область, россия