Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области загорелся склад - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 17.06.2024 (обновлено: 15:54 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/pozhar-1953437457.html
В Ростовской области загорелся склад
В Ростовской области загорелся склад - РИА Новости, 17.06.2024
В Ростовской области загорелся склад
Неэксплуатируемый склад загорелся в Азовском районе Ростовской области на 900 квадратных метрах, возгорание локализовано, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:34
2024-06-17T15:54
происшествия
коммерческая недвижимость
азовский район
ростовская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953438056_0:450:900:956_1920x0_80_0_0_7f5178ca231608d59b3c50ab92fb89e9.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн - РИА Новости. Неэксплуатируемый склад загорелся в Азовском районе Ростовской области на 900 квадратных метрах, возгорание локализовано, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "В 14.40 поступило сообщение о возгорании в хуторе Новоалександровка, площадь Свободы, 2. Предварительно, неэксплуатируемое складское помещение", - сказал представитель ведомства. В 15.11 пожар был локализован на 900 "квадратах". Огонь тушат пять единиц техники, 20 человек.
https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html
азовский район
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953438056_0:365:900:1040_1920x0_80_0_0_a6aca6858488a0897f22849302162f1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, коммерческая недвижимость, азовский район, ростовская область, россия
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Азовский район, Ростовская область, Россия
В Ростовской области загорелся склад

В Ростовской области неэксплуатируемый склад горит на площади 900 "квадратов"

© Фото : соцсетиМесто пожара на неэксплуатируемом складе в хуторе Новоалександровка в Азовском районе Ростовской области. 17 июня 2024
Место пожара на неэксплуатируемом складе в хуторе Новоалександровка в Азовском районе Ростовской области. 17 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : соцсети
Место пожара на неэксплуатируемом складе в хуторе Новоалександровка в Азовском районе Ростовской области. 17 июня 2024
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн - РИА Новости. Неэксплуатируемый склад загорелся в Азовском районе Ростовской области на 900 квадратных метрах, возгорание локализовано, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В 14.40 поступило сообщение о возгорании в хуторе Новоалександровка, площадь Свободы, 2. Предварительно, неэксплуатируемое складское помещение", - сказал представитель ведомства.
В 15.11 пожар был локализован на 900 "квадратах".
Огонь тушат пять единиц техники, 20 человек.
Место пожара в многоквартирном доме в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Крупные пожары на складах в России в 2023-2024 годах
12 декабря 2023, 22:58
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьАзовский районРостовская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала