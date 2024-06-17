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В Киеве сообщили о полученных предложениях по посредничеству в переговорах - РИА Новости, 17.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:26 17.06.2024 (обновлено: 10:03 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/posredniki-1953317030.html
В Киеве сообщили о полученных предложениях по посредничеству в переговорах
В Киеве сообщили о полученных предложениях по посредничеству в переговорах - РИА Новости, 17.06.2024
В Киеве сообщили о полученных предложениях по посредничеству в переговорах
Некоторые страны, которые "традиционно имеют хорошие отношения с РФ", на саммите в Швейцарии впервые предложили Украине свои каналы коммуникации с Россией,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T08:26
2024-06-17T10:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
швейцария
дмитрий лубинец
джо байден
си цзиньпин
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Некоторые страны, которые "традиционно имеют хорошие отношения с РФ", на саммите в Швейцарии впервые предложили Украине свои каналы коммуникации с Россией, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец украинскому изданию "Зеркало недели". "Неожиданно, что некоторые страны, которые традиционно имеют хорошие отношения с РФ, впервые заявили, что они готовы предложить свои каналы коммуникации с российской стороной. Я не могу пока назвать эти страны, но скажу откровенно, что мы не ожидали именно от таких стран, таких позиций", - приводит издание слова омбудсмена.В издании уточнили, что указанные предложения поступили на саммите по Украине во время закрытых дискуссий об обмене пленными. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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в мире, украина, россия, швейцария, дмитрий лубинец, джо байден, си цзиньпин, верховная рада украины, евросоюз, совет европы
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Швейцария, Дмитрий Лубинец, Джо Байден, Си Цзиньпин, Верховная Рада Украины, Евросоюз, Совет Европы
В Киеве сообщили о полученных предложениях по посредничеству в переговорах

Лубинец: хорошо относящиеся к РФ страны предложили каналы коммуникации с Москвой

© AFP 2024 / ALESSANDRO DELLA VALLEПрезидент Украины Владимир Зеленский на "мирном саммите" по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария. 16 июня 2024
Президент Украины Владимир Зеленский на мирном саммите по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария. 16 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AFP 2024 / ALESSANDRO DELLA VALLE
Президент Украины Владимир Зеленский на "мирном саммите" по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария. 16 июня 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Некоторые страны, которые "традиционно имеют хорошие отношения с РФ", на саммите в Швейцарии впервые предложили Украине свои каналы коммуникации с Россией, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец украинскому изданию "Зеркало недели".
"Неожиданно, что некоторые страны, которые традиционно имеют хорошие отношения с РФ, впервые заявили, что они готовы предложить свои каналы коммуникации с российской стороной. Я не могу пока назвать эти страны, но скажу откровенно, что мы не ожидали именно от таких стран, таких позиций", - приводит издание слова омбудсмена.
В издании уточнили, что указанные предложения поступили на саммите по Украине во время закрытых дискуссий об обмене пленными.
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Невероятные приключения "формулы Зеленского" в Швейцарии
16 июня, 16:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияШвейцарияДмитрий ЛубинецДжо БайденСи ЦзиньпинВерховная Рада УкраиныЕвросоюзСовет Европы
 
 
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