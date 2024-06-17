https://ria.ru/20240617/posredniki-1953317030.html

В Киеве сообщили о полученных предложениях по посредничеству в переговорах

В Киеве сообщили о полученных предложениях по посредничеству в переговорах - РИА Новости, 17.06.2024

В Киеве сообщили о полученных предложениях по посредничеству в переговорах

Некоторые страны, которые "традиционно имеют хорошие отношения с РФ", на саммите в Швейцарии впервые предложили Украине свои каналы коммуникации с Россией,... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T08:26

2024-06-17T08:26

2024-06-17T10:03

специальная военная операция на украине

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дмитрий лубинец

джо байден

си цзиньпин

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Некоторые страны, которые "традиционно имеют хорошие отношения с РФ", на саммите в Швейцарии впервые предложили Украине свои каналы коммуникации с Россией, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец украинскому изданию "Зеркало недели". "Неожиданно, что некоторые страны, которые традиционно имеют хорошие отношения с РФ, впервые заявили, что они готовы предложить свои каналы коммуникации с российской стороной. Я не могу пока назвать эти страны, но скажу откровенно, что мы не ожидали именно от таких стран, таких позиций", - приводит издание слова омбудсмена.В издании уточнили, что указанные предложения поступили на саммите по Украине во время закрытых дискуссий об обмене пленными. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, швейцария, дмитрий лубинец, джо байден, си цзиньпин, верховная рада украины, евросоюз, совет европы