Делегации Турции и Сирии провели переговоры на базе "Хмеймим", пишут СМИ
Aydınılık: военные делегации Турции и Сирии провели переговоры на базе "Хмеймим"
База Хмеймим в Сирии. Архивное фото
АНКАРА, 17 июн - РИА Новости. Военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе "Хмеймим", очередная встреча ожидается в Багдаде, сообщила турецкая газета Aydınılık со ссылкой на источники.
Согласно информации, полученной газетой от источников, близких к сирийскому правительству, переговоры между двумя странами, которые были заморожены в течение некоторого времени, возобновились.
Газета напомнила, что переговоры состоялись на следующий день после встречи президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Москве.
"Это была первая в своем роде встреча по вопросам безопасности на сирийской земле. Похоже, что сирийско-турецкие отношения становятся все ближе", - сказал источник.
ВКС России нанесли удары по шести базам боевиков в Сирии
11 июня, 22:05
По сведениям издания, следующая встреча между делегациями Турции и Сирии состоится в столице Ирака Багдаде.
Первую встречу главы МИД четырех стран провели в Москве 10 мая 2023 года. По ее итогам министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией.
Как ранее заявлял в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты. В их числе - решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.
Россия подталкивает Турцию и Сирию к контактам, заявил МИД
8 февраля, 15:54