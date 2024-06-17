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Делегации Турции и Сирии провели переговоры на базе "Хмеймим", пишут СМИ - РИА Новости, 17.06.2024
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03:13 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/peregovory-1953304729.html
Делегации Турции и Сирии провели переговоры на базе "Хмеймим", пишут СМИ
Делегации Турции и Сирии провели переговоры на базе "Хмеймим", пишут СМИ - РИА Новости, 17.06.2024
Делегации Турции и Сирии провели переговоры на базе "Хмеймим", пишут СМИ
Военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе "Хмеймим", очередная встреча ожидается в Багдаде, сообщила турецкая... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T03:13
2024-06-17T03:13
в мире
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АНКАРА, 17 июн - РИА Новости. Военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе "Хмеймим", очередная встреча ожидается в Багдаде, сообщила турецкая газета Aydınılık со ссылкой на источники. Согласно информации, полученной газетой от источников, близких к сирийскому правительству, переговоры между двумя странами, которые были заморожены в течение некоторого времени, возобновились. "В связи с этим на российской авиабазе "Хмеймим", к юго-востоку от Латакии 11 июня состоялась встреча военных чиновников из турецких вооружённых сил и сирийской армии. Как сообщается, на встрече обсуждались последние события в Идлибе и вокруг него", - пишет издание. Газета напомнила, что переговоры состоялись на следующий день после встречи президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Москве. "Это была первая в своем роде встреча по вопросам безопасности на сирийской земле. Похоже, что сирийско-турецкие отношения становятся все ближе", - сказал источник. По сведениям издания, следующая встреча между делегациями Турции и Сирии состоится в столице Ирака Багдаде. Первую встречу главы МИД четырех стран провели в Москве 10 мая 2023 года. По ее итогам министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты. В их числе - решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.
https://ria.ru/20240615/turtsiya-1953116038.html
https://ria.ru/20240611/siriya-1952291840.html
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в мире, сирия, турция, россия, владимир путин, хакан фидан, александр лаврентьев
В мире, Сирия, Турция, Россия, Владимир Путин, Хакан Фидан, Александр Лаврентьев
Делегации Турции и Сирии провели переговоры на базе "Хмеймим", пишут СМИ

Aydınılık: военные делегации Турции и Сирии провели переговоры на базе "Хмеймим"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкБаза Хмеймим в Сирии
База Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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База Хмеймим в Сирии. Архивное фото
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АНКАРА, 17 июн - РИА Новости. Военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе "Хмеймим", очередная встреча ожидается в Багдаде, сообщила турецкая газета Aydınılık со ссылкой на источники.
Согласно информации, полученной газетой от источников, близких к сирийскому правительству, переговоры между двумя странами, которые были заморожены в течение некоторого времени, возобновились.
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"В связи с этим на российской авиабазе "Хмеймим", к юго-востоку от Латакии 11 июня состоялась встреча военных чиновников из турецких вооружённых сил и сирийской армии. Как сообщается, на встрече обсуждались последние события в Идлибе и вокруг него", - пишет издание.
Газета напомнила, что переговоры состоялись на следующий день после встречи президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Москве.
"Это была первая в своем роде встреча по вопросам безопасности на сирийской земле. Похоже, что сирийско-турецкие отношения становятся все ближе", - сказал источник.
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По сведениям издания, следующая встреча между делегациями Турции и Сирии состоится в столице Ирака Багдаде.
Первую встречу главы МИД четырех стран провели в Москве 10 мая 2023 года. По ее итогам министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией.
Как ранее заявлял в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты. В их числе - решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.
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