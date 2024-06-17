Рейтинг@Mail.ru
Горячая линия по паллиативной помощи Подмосковья приняла 5,3 тысячи звонков - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
12:57 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/palliativnost-1953392162.html
Горячая линия по паллиативной помощи Подмосковья приняла 5,3 тысячи звонков
Горячая линия по паллиативной помощи Подмосковья приняла 5,3 тысячи звонков - РИА Новости, 17.06.2024
Горячая линия по паллиативной помощи Подмосковья приняла 5,3 тысячи звонков
Более 5,3 тысячи обращений поступило от пациентов и их родственников на горячую линию по паллиативной помощи в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:57
2024-06-17T12:57
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
паллиатив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953394412_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_817fb49201506880262c639c07347ce6.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Более 5,3 тысячи обращений поступило от пациентов и их родственников на горячую линию по паллиативной помощи в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В Подмосковье работает координационный центр с круглосуточной многоканальной горячей линией по оказанию паллиативной помощи детям и взрослым региона. Его основная задача – координация оказания медицинской помощи паллиативным пациентам в стационарах, обработка онлайн заявок с портала. "Для паллиативных пациентов и их родственников в регионе работают координационный центр по паллиативу, интернет-портал о паллиативной помощи, а также горячая линия, которая работает круглосуточно. Только на данный момент с начала года поступило более 5,3 тысячи обращений от пациентов и их родственников", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Задать все вопросы можно по единому круглосуточному номеру телефона, а также на интернет-портале "Паллиативная помощь". Он содержит информацию об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за больными и другие важные разделы.
https://ria.ru/20231025/podmoskove-1905114069.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953394412_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_4572157654ca93551a6199cb0a4738a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, московская область (подмосковье), алексей сапанюк, паллиатив
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, паллиатив

Горячая линия по паллиативной помощи Подмосковья приняла 5,3 тысячи звонков

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиГорячая линия по паллиативной помощи Подмосковья приняла 5,3 тысячи звонков
Горячая линия по паллиативной помощи Подмосковья приняла 5,3 тысячи звонков - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Горячая линия по паллиативной помощи Подмосковья приняла 5,3 тысячи звонков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Более 5,3 тысячи обращений поступило от пациентов и их родственников на горячую линию по паллиативной помощи в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Подмосковье работает координационный центр с круглосуточной многоканальной горячей линией по оказанию паллиативной помощи детям и взрослым региона. Его основная задача – координация оказания медицинской помощи паллиативным пациентам в стационарах, обработка онлайн заявок с портала.
"Для паллиативных пациентов и их родственников в регионе работают координационный центр по паллиативу, интернет-портал о паллиативной помощи, а также горячая линия, которая работает круглосуточно. Только на данный момент с начала года поступило более 5,3 тысячи обращений от пациентов и их родственников", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Задать все вопросы можно по единому круглосуточному номеру телефона, а также на интернет-портале "Паллиативная помощь". Он содержит информацию об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за больными и другие важные разделы.
Новые автомобили для паллиативной службы в Московской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Больницы Подмосковья получили 17 автомобилей для паллиативной службы
25 октября 2023, 12:02
 
Новости ПодмосковьяЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Алексей Сапанюкпаллиатив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала