Горячая линия по паллиативной помощи Подмосковья приняла 5,3 тысячи звонков
© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиГорячая линия по паллиативной помощи Подмосковья приняла 5,3 тысячи звонков
Горячая линия по паллиативной помощи Подмосковья приняла 5,3 тысячи звонков
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Более 5,3 тысячи обращений поступило от пациентов и их родственников на горячую линию по паллиативной помощи в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Подмосковье работает координационный центр с круглосуточной многоканальной горячей линией по оказанию паллиативной помощи детям и взрослым региона. Его основная задача – координация оказания медицинской помощи паллиативным пациентам в стационарах, обработка онлайн заявок с портала.
"Для паллиативных пациентов и их родственников в регионе работают координационный центр по паллиативу, интернет-портал о паллиативной помощи, а также горячая линия, которая работает круглосуточно. Только на данный момент с начала года поступило более 5,3 тысячи обращений от пациентов и их родственников", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Задать все вопросы можно по единому круглосуточному номеру телефона, а также на интернет-портале "Паллиативная помощь". Он содержит информацию об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за больными и другие важные разделы.
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