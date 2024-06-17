https://ria.ru/20240617/palliativnost-1953392162.html

Горячая линия по паллиативной помощи Подмосковья приняла 5,3 тысячи звонков

Горячая линия по паллиативной помощи Подмосковья приняла 5,3 тысячи звонков - РИА Новости, 17.06.2024

Горячая линия по паллиативной помощи Подмосковья приняла 5,3 тысячи звонков

Более 5,3 тысячи обращений поступило от пациентов и их родственников на горячую линию по паллиативной помощи в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:57

2024-06-17T12:57

2024-06-17T12:57

новости подмосковья

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

паллиатив

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Более 5,3 тысячи обращений поступило от пациентов и их родственников на горячую линию по паллиативной помощи в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В Подмосковье работает координационный центр с круглосуточной многоканальной горячей линией по оказанию паллиативной помощи детям и взрослым региона. Его основная задача – координация оказания медицинской помощи паллиативным пациентам в стационарах, обработка онлайн заявок с портала. "Для паллиативных пациентов и их родственников в регионе работают координационный центр по паллиативу, интернет-портал о паллиативной помощи, а также горячая линия, которая работает круглосуточно. Только на данный момент с начала года поступило более 5,3 тысячи обращений от пациентов и их родственников", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Задать все вопросы можно по единому круглосуточному номеру телефона, а также на интернет-портале "Паллиативная помощь". Он содержит информацию об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за больными и другие важные разделы.

https://ria.ru/20231025/podmoskove-1905114069.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

здоровье - общество, московская область (подмосковье), алексей сапанюк, паллиатив