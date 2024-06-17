https://ria.ru/20240617/otravlenie-1953520184.html

В Казани у шести человек выявили признаки ботулизма

В Казани у шести человек выявили признаки ботулизма - РИА Новости, 17.06.2024

В Казани у шести человек выявили признаки ботулизма

В Казани у шести человек выявили признаки ботулизма, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T20:01

2024-06-17T20:01

2024-06-17T21:33

казань

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

республика татарстан (татарстан)

москва

анастасия ракова

роскачество

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Казани у шести человек выявили признаки ботулизма, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан."В городе Казани зарегистрированы шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления "Салата лобио" производства ООО "Локалкитчен" (город Москва). По данному факту управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан проводится проверка ретейлера, через которого пострадавшие заказывали продукцию, с отбором проб для лабораторного исследования", — говорится в релизе.Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков, им оказывают помощь. В пресс-службе уточнили, что оборот продукции "Салат лобио" изготовителя "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт" приостановлен до конца расследования. Уже приобретенные товары не рекомендуют употреблять в пищу. "О случаях реализации в розничной сети или через сервисы доставки указанной продукции просим сообщать в управление", — подчеркнули в ведомстве.Еще о четырех пострадавших с признаками ботулизма в Нижнем Новгороде сообщал региональный Минздрав.Заражение ботулизмом в МосквеВ понедельник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве за медпомощью обратился 121 человек с симптомами отравления. При этом 55 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации, угрозы для их жизни нет.Депздрав Москвы и столичное управление Роспотребнадзора расследуют ситуацию. Роскачество начало исследование консервированного тунца, в том числе на ботулизм, после случаев отравления блюдами с этим продуктом.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

https://ria.ru/20240616/botulizm-1953262345.html

https://ria.ru/20240616/otravlenie-1953258926.html

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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казань, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, республика татарстан (татарстан), москва, анастасия ракова , роскачество, здоровье - общество, заражение ботулизмом в москве