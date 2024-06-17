https://ria.ru/20240617/opasnost-1953493412.html

В Херсонской области объявили ракетную опасность

В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.06.2024

В Херсонской области объявили ракетную опасность

В Херсонской области объявлена ракетная опасность, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T18:01

2024-06-17T18:01

2024-06-17T18:31

херсонская область

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

происшествия

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Херсонской области объявлена ракетная опасность, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо."В Херсонской области объявлена ракетная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал он.Сальдо призвал жителей соблюдать спокойствие и быть внимательными, а в случае необходимости звонить на единый номер вызова пожарно-спасательного подразделения "112".

https://ria.ru/20240617/spetsoperatsiya-1953450586.html

херсонская область

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2024

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херсонская область , владимир сальдо, происшествия