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В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 17.06.2024
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области спустя пять часов, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T07:49
2024-06-17T07:49
2024-06-17T07:49
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области спустя пять часов, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. Режим воздушной опасности был объявлен в Липецкой области в 2.41 мск. "Внимание! Отбой "Воздушной опасности", - написал он.
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липецкая область, игорь артамонов, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Безопасность, Россия
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Губернатор Артамонов: в Липецкой области отменили режим воздушной опасности