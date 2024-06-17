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В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 17.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:49 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/opasnost-1953314626.html
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 17.06.2024
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области спустя пять часов, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T07:49
2024-06-17T07:49
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
безопасность
россия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области спустя пять часов, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. Режим воздушной опасности был объявлен в Липецкой области в 2.41 мск. "Внимание! Отбой "Воздушной опасности", - написал он.
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липецкая область, игорь артамонов, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Безопасность, Россия
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Губернатор Артамонов: в Липецкой области отменили режим воздушной опасности

© Фото : Е.Н. ВиноградовЛипецк
Липецк - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : Е.Н. Виноградов
Липецк. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области спустя пять часов, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.
Режим воздушной опасности был объявлен в Липецкой области в 2.41 мск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Внимание! Отбой "Воздушной опасности", - написал он.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьИгорь АртамоновБезопасностьРоссия
 
 
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