https://ria.ru/20240617/opasnost-1953314626.html

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 17.06.2024

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области спустя пять часов, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T07:49

2024-06-17T07:49

2024-06-17T07:49

специальная военная операция на украине

липецкая область

игорь артамонов

безопасность

россия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области спустя пять часов, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. Режим воздушной опасности был объявлен в Липецкой области в 2.41 мск. "Внимание! Отбой "Воздушной опасности", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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липецкая область, игорь артамонов, безопасность, россия