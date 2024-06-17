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В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности

В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности - РИА Новости, 17.06.2024

В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности

Желтый уровень "Воздушная опасность" объявлен в Липецкой области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T02:39

2024-06-17T02:39

2024-06-17T02:48

специальная военная операция на украине

липецкая область

происшествия

россия

игорь артамонов

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Желтый уровень "Воздушная опасность" объявлен в Липецкой области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале."Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении.Позднее о воздушной опасности в регионе сообщил в своем Telegram-канале и губернатор Игорь Артамонов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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липецкая область, происшествия, россия, игорь артамонов