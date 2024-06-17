Рейтинг@Mail.ru
Житель Одессы ограбил женщину, чтобы избежать мобилизации - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/odessa-1953430174.html
Житель Одессы ограбил женщину, чтобы избежать мобилизации
Житель Одессы ограбил женщину, чтобы избежать мобилизации - РИА Новости, 17.06.2024
Житель Одессы ограбил женщину, чтобы избежать мобилизации
Восемнадцатилетний житель Одессы ограбил женщину, чтобы в дальнейшем избежать мобилизации по судимости, сообщает в понедельник областное управление полиции. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:10
2024-06-17T15:10
специальная военная операция на украине
одесса
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100413/05/1004130544_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_293b18d6c9113daeb8a2aebc6c9ce258.jpg
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Восемнадцатилетний житель Одессы ограбил женщину, чтобы в дальнейшем избежать мобилизации по судимости, сообщает в понедельник областное управление полиции. "Происшествие произошло в Приморском районе города на улице Леонтовича. Молодой человек заметил женщину с кошельком в руках, которая вышла из магазина, и последовал за ней. Дождавшись подходящего момента, злоумышленник вырвал из рук горожанки имущество и побежал в сторону улицы Канатной. А уже там сел на общественный транспорт и поехал домой в Пересыпский район. Нанесенный гражданке имущественный ущерб составил почти 13 тысяч гривен (319 долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции. По данным ведомства, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, оперативники разыскали злоумышленника, им оказался 18-летний горожанин. Он, как утверждает полиция, признал, что кошелек вместе с деньгами, документами, наушниками и мобильным телефоном, которые в нем находились, он выбросил. "Молодой человек пояснил, что имущество ему не было нужно, он рассчитывал на то, что с судимостью за уголовное правонарушение в будущем избежит мобилизации", - уточнили в полиции. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет по статье "Грабеж". На данный момент он содержится под стражей. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240615/ukraina-1952973388.html
https://ria.ru/20240615/dezertiry-1953058883.html
одесса
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100413/05/1004130544_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_51e4e3a6b58439b95c3c76d8b8a39866.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Украина, В мире
Житель Одессы ограбил женщину, чтобы избежать мобилизации

Молодой житель Одессы ограбил женщину, чтобы не попасть в ВСУ из-за судимости

© РИА Новости / Сергей Поляков | Перейти в медиабанкКолоннада на Приморском бульваре в Одессе
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Сергей Поляков
Перейти в медиабанк
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Восемнадцатилетний житель Одессы ограбил женщину, чтобы в дальнейшем избежать мобилизации по судимости, сообщает в понедельник областное управление полиции.
"Происшествие произошло в Приморском районе города на улице Леонтовича. Молодой человек заметил женщину с кошельком в руках, которая вышла из магазина, и последовал за ней. Дождавшись подходящего момента, злоумышленник вырвал из рук горожанки имущество и побежал в сторону улицы Канатной. А уже там сел на общественный транспорт и поехал домой в Пересыпский район. Нанесенный гражданке имущественный ущерб составил почти 13 тысяч гривен (319 долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Уже не скрывают. На Украине признали еще один провал Зеленского
15 июня, 08:00
По данным ведомства, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, оперативники разыскали злоумышленника, им оказался 18-летний горожанин. Он, как утверждает полиция, признал, что кошелек вместе с деньгами, документами, наушниками и мобильным телефоном, которые в нем находились, он выбросил. "Молодой человек пояснил, что имущество ему не было нужно, он рассчитывал на то, что с судимостью за уголовное правонарушение в будущем избежит мобилизации", - уточнили в полиции.
Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет по статье "Грабеж". На данный момент он содержится под стражей.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
В рядах ВСУ резко возросло число дезертиров, сообщил Рогов
15 июня, 03:04
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала