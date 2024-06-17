https://ria.ru/20240617/odessa-1953430174.html

Житель Одессы ограбил женщину, чтобы избежать мобилизации

Житель Одессы ограбил женщину, чтобы избежать мобилизации - РИА Новости, 17.06.2024

Житель Одессы ограбил женщину, чтобы избежать мобилизации

Восемнадцатилетний житель Одессы ограбил женщину, чтобы в дальнейшем избежать мобилизации по судимости, сообщает в понедельник областное управление полиции. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T15:10

2024-06-17T15:10

2024-06-17T15:10

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Восемнадцатилетний житель Одессы ограбил женщину, чтобы в дальнейшем избежать мобилизации по судимости, сообщает в понедельник областное управление полиции. "Происшествие произошло в Приморском районе города на улице Леонтовича. Молодой человек заметил женщину с кошельком в руках, которая вышла из магазина, и последовал за ней. Дождавшись подходящего момента, злоумышленник вырвал из рук горожанки имущество и побежал в сторону улицы Канатной. А уже там сел на общественный транспорт и поехал домой в Пересыпский район. Нанесенный гражданке имущественный ущерб составил почти 13 тысяч гривен (319 долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции. По данным ведомства, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, оперативники разыскали злоумышленника, им оказался 18-летний горожанин. Он, как утверждает полиция, признал, что кошелек вместе с деньгами, документами, наушниками и мобильным телефоном, которые в нем находились, он выбросил. "Молодой человек пояснил, что имущество ему не было нужно, он рассчитывал на то, что с судимостью за уголовное правонарушение в будущем избежит мобилизации", - уточнили в полиции. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет по статье "Грабеж". На данный момент он содержится под стражей. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240615/ukraina-1952973388.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

одесса, украина, в мире