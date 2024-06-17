https://ria.ru/20240617/nedvizhimost-1953339357.html

Проекты и тренды обсудили победители премии "Рекорды Рынка Недвижимости"

Проекты и тренды обсудили победители премии "Рекорды Рынка Недвижимости" - РИА Новости, 17.06.2024

Проекты и тренды обсудили победители премии "Рекорды Рынка Недвижимости"

11 июня в РИА новости прошла пресс-конференция по итогам 15-й Международной премии "Рекорды рынка недвижимости". В ней приняли участие лучшие игроки и... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T10:28

2024-06-17T10:28

2024-06-17T10:28

пресс-релизы

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МОСКВА, 17 июн - Московский Бизнес Клуб. 11 июня в РИА новости прошла пресс-конференция по итогам 15-й Международной премии "Рекорды рынка недвижимости". В ней приняли участие лучшие игроки и ньюсмейкеры, ведущие компании-победители премии 2024 года. В качестве спикеров присутствовали: Екатерина Савина (Vesta Development), Анна Рогова (КРОСТ), Дмитрий Рыбин (Ретерра), Мария Александрова (Dominanta), Яна Глазунова (VSN Group), Георгий Новиков (Sezar Group), Виктория Григорьева (Riga Hills), Анастасия Коновалова (ГК "Сумма элементов"), Александр Гузов (LEEPRIME HOSPITALITY). Участники мероприятия поделились новостями своих компаний и рассказали о перспективах развития рынка недвижимости. Для каждого многолетний опыт работы позволил выработать свои стандарты строительства и управления ЖК, а также создания качественного благоустройства и инфраструктуры, которые будут актуальные не одно поколение. Например, сейчас в новых жилых комплексах застройщики делают ставку на целый комплекс и набор необходимых функций, которые соседствуют с друг другом и важны для покупателей. Спикеры рассказали про необычные фишки своих проектов и стратегии продаж в Москве и регионах. "Всем приятно получать признание и награды, но прежде всего важен тот опыт, которым можно поделиться в кругу профессионалов, понимая, что твоей проект в тренде и все компании становятся партнерами, а не конкурентами", - отметили участники пресс-конференции. Они сошлись во мнении, что новые жилые комплексы с их уникальной архитектурой и наполнением – это визитная карточка нашего времени. Те проекты, которые были представлены на премии, станут символами поколения и будут представлять наше время в будущем. Всего в премии приняли участие более 300 номинантов из 25 регионов России. Победители размещены на сайте. На премии отметили и лучшие компании рынка недвижимости, которые вот уже много лет, подтверждают свой высокий статус. "Компания по демонтажу №1" - была названа "Ретерра", "Девелопер №1" стал "СИТИ21", "Риелтор №1" - VSN Group. "Компания №1" - MOSGRAF. Мероприятие собрало более 600 топ-менеджеров рынка недвижимости и стало самой яркой церемонией за всю историю премии.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пресс-релизы