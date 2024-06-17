https://ria.ru/20240617/naryshkin-1953373204.html

Нарышкин рассказал о множественных кибератаках на сайт "Диктанта Победы"

Нарышкин рассказал о множественных кибератаках на сайт "Диктанта Победы" - РИА Новости, 17.06.2024

Нарышкин рассказал о множественных кибератаках на сайт "Диктанта Победы"

Сайт международной просветительской акции "Диктант Победы" в 2024 году подвергся беспрецедентно большому числу кибератак из-за рубежа, сообщил председатель... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T11:48

2024-06-17T11:48

2024-06-17T11:48

общество

россия

сергей нарышкин

российское историческое общество

единая россия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сайт международной просветительской акции "Диктант Победы" в 2024 году подвергся беспрецедентно большому числу кибератак из-за рубежа, сообщил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Большое значение "Диктанту Победы" придают даже наши, я бы их мягко назвал, недоброжелатели - в этом году сайт акции подвергся беспрецедентному количеству кибератак", - сказал Нарышкин на пресс-конференции по итогам акции. "Диктант Победы" проходил 26 апреля нынешнего года. В нем принимали участие более 2 миллионов человек в 61 стране, отметил он. Акция "Диктант Победы" проводится с 2019 года в рамках партпроекта "Единой России" "Историческая память", который призван пробудить у россиян интерес к событиям героического прошлого России.

https://ria.ru/20240614/shoygu-1952829879.html

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общество, россия, сергей нарышкин, российское историческое общество, единая россия