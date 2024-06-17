Шор потребовал от Британии доказательств по обвинению в дестабилизации
Шор потребовал от Британии доказательств по обвинению в дестабилизации Молдавии
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 июн - РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор через адвокатов требует от Великобритании предоставить доказательства заявлений о его действиях, якобы направленных на дестабилизацию ситуации в Молдавии, сообщила пресс-служба блока "Победа".
США, Великобритания и Канада 13 июня заявили, что Россия якобы попытается повлиять на результаты президентских выборов в Молдавии осенью и, возможно, спровоцировать протесты, если пророссийский кандидат не одержит победу. Эти страны также пригрозили, что готовы ввести санкции в отношении России за вмешательство во внутренние дела Молдавии и попытки "дестабилизировать" ситуацию. При этом Шор стал единственным молдавским оппозиционным политиком, чье имя было упомянуто в заявлении в контексте якобы готовящейся дестабилизации.
"Команда юристов Шора подает запрос в Соединенное Королевство с требованием к правительству Великобритании предоставить полное обоснование недавних заявлений в отношении молдавской оппозиции, а также информацию о любом взаимодействии с правительством Молдавии по этому вопросу. На прошлой неделе США, Великобритания и Канада сделали совместное заявление о том, что Шор и его сторонники занимаются так называемой "дестабилизирующей" деятельностью в Молдавии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока "Победа", лидером которого является Шор.
Представители блока считают подобные высказывания примером поддержки некоторыми западными странами правительства действующего президента Майи Санду, которое подавляет молдавскую оппозицию с помощью незаконных ограничительных мер.
"Запрос юристов Шора направлен на то, чтобы показать: западные страны действуют на основе ложной информации, которую им предоставляет правительство Молдавии. И открыто продемонстрировать, что деятельность молдавской оппозиции соответствует всем основным демократическим принципам", - отмечено в заявлении.
РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом сами США и их союзники регулярно поддерживают протесты и незаконные акции в постсоветских государствах, включая переворот на Украине.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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