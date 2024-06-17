https://ria.ru/20240617/moldaviya-1953528142.html

Шор потребовал от Британии доказательств по обвинению в дестабилизации

Шор потребовал от Британии доказательств по обвинению в дестабилизации - РИА Новости, 17.06.2024

Шор потребовал от Британии доказательств по обвинению в дестабилизации

Молдавский оппозиционный политик Илан Шор через адвокатов требует от Великобритании предоставить доказательства заявлений о его действиях, якобы направленных на РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T21:05

2024-06-17T21:05

2024-06-17T21:05

в мире

молдавия

россия

великобритания

илан шор

майя санду

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949102355_0:220:3185:2012_1920x0_80_0_0_125d614175ca0e05a9671429558443cf.jpg

КИШИНЕВ, 17 июн - РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор через адвокатов требует от Великобритании предоставить доказательства заявлений о его действиях, якобы направленных на дестабилизацию ситуации в Молдавии, сообщила пресс-служба блока "Победа". США, Великобритания и Канада 13 июня заявили, что Россия якобы попытается повлиять на результаты президентских выборов в Молдавии осенью и, возможно, спровоцировать протесты, если пророссийский кандидат не одержит победу. Эти страны также пригрозили, что готовы ввести санкции в отношении России за вмешательство во внутренние дела Молдавии и попытки "дестабилизировать" ситуацию. При этом Шор стал единственным молдавским оппозиционным политиком, чье имя было упомянуто в заявлении в контексте якобы готовящейся дестабилизации. "Команда юристов Шора подает запрос в Соединенное Королевство с требованием к правительству Великобритании предоставить полное обоснование недавних заявлений в отношении молдавской оппозиции, а также информацию о любом взаимодействии с правительством Молдавии по этому вопросу. На прошлой неделе США, Великобритания и Канада сделали совместное заявление о том, что Шор и его сторонники занимаются так называемой "дестабилизирующей" деятельностью в Молдавии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока "Победа", лидером которого является Шор. Представители блока считают подобные высказывания примером поддержки некоторыми западными странами правительства действующего президента Майи Санду, которое подавляет молдавскую оппозицию с помощью незаконных ограничительных мер. "Запрос юристов Шора направлен на то, чтобы показать: западные страны действуют на основе ложной информации, которую им предоставляет правительство Молдавии. И открыто продемонстрировать, что деятельность молдавской оппозиции соответствует всем основным демократическим принципам", - отмечено в заявлении. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом сами США и их союзники регулярно поддерживают протесты и незаконные акции в постсоветских государствах, включая переворот на Украине. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240617/moldavia-1953510953.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

молдавия

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, великобритания, илан шор, майя санду, дмитрий песков