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ЕС выделит Молдавии два миллиона евро на подготовку полицейских - РИА Новости, 17.06.2024
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19:59 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/moldaviya-1953519964.html
ЕС выделит Молдавии два миллиона евро на подготовку полицейских
ЕС выделит Молдавии два миллиона евро на подготовку полицейских - РИА Новости, 17.06.2024
ЕС выделит Молдавии два миллиона евро на подготовку полицейских
Молдавия получит 2 миллиона евро от Европейского союза для реализации проекта по развитию навыков сотрудников полиции по обеспечению общественного порядка и... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T19:59
2024-06-17T19:59
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КИШИНЕВ, 17 июн - РИА Новости. Молдавия получит 2 миллиона евро от Европейского союза для реализации проекта по развитию навыков сотрудников полиции по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, сообщила пресс-служба делегации ЕС в республике. "Состоялась церемония подписания нового проекта EU4Public Order, финансируемого Европейским Союзом. Проект будет оказывать поддержку правоохранительным органам министерства внутренних дел, уделяя особое внимание Генеральной инспекции карабинеров в ее обязанностях, связанных с общественным порядком и безопасностью", - говорится в сообщении, опубликованном на странице делегации ЕС в Молдавии в соцсети Facebook*. В рамках проекта Молдавия в течение трех лет получит 2 миллиона евро. Программа будет запущена в июле этого года, отвечать за его реализацию будет итальянская структура Arma dei Carabinieri. Проект будет поддерживать правоохранительные органы МВД, уделяя особое внимание генеральному инспекторату карабинеров в выполнении его задач, связанных с обеспечением общественного порядка и безопасности. Его цель как предотвращение, так и борьба с преступностью, при одновременном продвижении прав человека. Власти Молдавии ожидают, что проект позволит улучшить технические и менеджерские способности для предоставления качественных услуг по охране общественного порядка и поддержать цифровизацию ключевых процессов для управления ресурсами. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России.
https://ria.ru/20240228/europa-1930092224.html
https://ria.ru/20240617/moldavia-1953450758.html
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в мире, молдавия, украина, россия, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Россия, Евросоюз
ЕС выделит Молдавии два миллиона евро на подготовку полицейских

Молдавия получит от ЕС €2 млн на проект по развитию навыков полицейских

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Молдавии
Сотрудник полиции Молдавии - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Сотрудник полиции Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 июн - РИА Новости. Молдавия получит 2 миллиона евро от Европейского союза для реализации проекта по развитию навыков сотрудников полиции по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, сообщила пресс-служба делегации ЕС в республике.
"Состоялась церемония подписания нового проекта EU4Public Order, финансируемого Европейским Союзом. Проект будет оказывать поддержку правоохранительным органам министерства внутренних дел, уделяя особое внимание Генеральной инспекции карабинеров в ее обязанностях, связанных с общественным порядком и безопасностью", - говорится в сообщении, опубликованном на странице делегации ЕС в Молдавии в соцсети Facebook*.
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В рамках проекта Молдавия в течение трех лет получит 2 миллиона евро. Программа будет запущена в июле этого года, отвечать за его реализацию будет итальянская структура Arma dei Carabinieri. Проект будет поддерживать правоохранительные органы МВД, уделяя особое внимание генеральному инспекторату карабинеров в выполнении его задач, связанных с обеспечением общественного порядка и безопасности. Его цель как предотвращение, так и борьба с преступностью, при одновременном продвижении прав человека.
Власти Молдавии ожидают, что проект позволит улучшить технические и менеджерские способности для предоставления качественных услуг по охране общественного порядка и поддержать цифровизацию ключевых процессов для управления ресурсами.
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Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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