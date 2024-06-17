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Власти Молдавии должны погасить долг перед ТРК "Мир", заявили представители - РИА Новости, 17.06.2024
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19:28 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/moldaviya-1953514200.html
Власти Молдавии должны погасить долг перед ТРК "Мир", заявили представители
Власти Молдавии должны погасить долг перед ТРК "Мир", заявили представители - РИА Новости, 17.06.2024
Власти Молдавии должны погасить долг перед ТРК "Мир", заявили представители
Правительство Молдавии должно погасить задолженность перед телерадиокомпанией "Мир" в размере 147 тысяч долларов, сообщил директор представительства СМИ в... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T19:28
2024-06-17T19:28
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КИШИНЕВ, 17 июн - РИА Новости. Правительство Молдавии должно погасить задолженность перед телерадиокомпанией "Мир" в размере 147 тысяч долларов, сообщил директор представительства СМИ в республике Станислав Выжга. Правительство Молдавии в апреле прошлого года отказалось выделять деньги на финансирование общего для пространства СНГ телеканала "Мир", обвинив его в "пропаганде". Парламент Молдавии в мае 2023 года одобрил денонсацию соглашения о деятельности в республике межгосударственной телекомпании "Мир", решение вступило в силу в мае этого года. "Мы обратились в суд, поскольку не получили от правительства официальных объяснений в связи с прекращением финансирования. Судебное решение было вынесено в нашу пользу. В соответствии с судебным решением правительство должно выплатить 2 613 000 леев (около 147 тысяч долларов - ред.)", - заявил Выжга журналистам. Решение суда может быть опротестовано в течение 30 дней. Телерадиокомпания "Мир" создана для освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества стран СНГ и формирования общего информационного пространства и "содействия международному обмену информацией". В компанию входят телеканалы "Мир", "Мир24", радио "Мир", информационно-аналитический портал и многофункциональная спутниковая система "МИР-Телепорт".
https://ria.ru/20240606/kredit-1951027290.html
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в мире, молдавия, снг
В мире, Молдавия, СНГ
Власти Молдавии должны погасить долг перед ТРК "Мир", заявили представители

Представитель "Мир" в Молдавии: власти должны выплатить компании $147 тыс.

© www.mir24.tv Сайт телекомпании "Мир"
Сайт телекомпании Мир
© www.mir24.tv
Сайт телекомпании "Мир". Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 июн - РИА Новости. Правительство Молдавии должно погасить задолженность перед телерадиокомпанией "Мир" в размере 147 тысяч долларов, сообщил директор представительства СМИ в республике Станислав Выжга.
Правительство Молдавии в апреле прошлого года отказалось выделять деньги на финансирование общего для пространства СНГ телеканала "Мир", обвинив его в "пропаганде". Парламент Молдавии в мае 2023 года одобрил денонсацию соглашения о деятельности в республике межгосударственной телекомпании "Мир", решение вступило в силу в мае этого года.
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"Мы обратились в суд, поскольку не получили от правительства официальных объяснений в связи с прекращением финансирования. Судебное решение было вынесено в нашу пользу. В соответствии с судебным решением правительство должно выплатить 2 613 000 леев (около 147 тысяч долларов - ред.)", - заявил Выжга журналистам.
Решение суда может быть опротестовано в течение 30 дней.
Телерадиокомпания "Мир" создана для освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества стран СНГ и формирования общего информационного пространства и "содействия международному обмену информацией". В компанию входят телеканалы "Мир", "Мир24", радио "Мир", информационно-аналитический портал и многофункциональная спутниковая система "МИР-Телепорт".
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