https://ria.ru/20240617/minoborony-1953475190.html

Путин разрешил Белоусову иметь 12 заместителей

Путин разрешил Белоусову иметь 12 заместителей - РИА Новости, 17.06.2024

Путин разрешил Белоусову иметь 12 заместителей

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому министру обороны РФ разрешается иметь 12 заместителей. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:12

2024-06-17T17:12

2024-06-17T17:12

политика

россия

владимир путин

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому министру обороны РФ разрешается иметь 12 заместителей. "Разрешить иметь в министерстве обороны Российской Федерации двенадцать заместителей министра, в том числе двух первых заместителей Министра, одного статс-секретаря - заместителя министра, одного заместителя министра - начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации и одного заместителя министра - руководителя аппарата министерства обороны РФ", - говорится в тексте документа. Должность главы Минобороны РФ сейчас занимает Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20240617/tsivileva-1953459598.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)