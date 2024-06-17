Рейтинг@Mail.ru
Путин разрешил Белоусову иметь 12 заместителей - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/minoborony-1953475190.html
Путин разрешил Белоусову иметь 12 заместителей
Путин разрешил Белоусову иметь 12 заместителей - РИА Новости, 17.06.2024
Путин разрешил Белоусову иметь 12 заместителей
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому министру обороны РФ разрешается иметь 12 заместителей. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:12
2024-06-17T17:12
политика
россия
владимир путин
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1518:2048:2670_1920x0_80_0_0_9a934e0132628b9a7c3d52c9a0b37e22.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому министру обороны РФ разрешается иметь 12 заместителей. "Разрешить иметь в министерстве обороны Российской Федерации двенадцать заместителей министра, в том числе двух первых заместителей Министра, одного статс-секретаря - заместителя министра, одного заместителя министра - начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации и одного заместителя министра - руководителя аппарата министерства обороны РФ", - говорится в тексте документа. Должность главы Минобороны РФ сейчас занимает Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20240617/tsivileva-1953459598.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_257:1487:2048:2830_1920x0_80_0_0_c47e8e1f8f43340137f2faa44c4880b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Политика, Россия, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Путин разрешил Белоусову иметь 12 заместителей

Путин подписал указ, разрешающий министру обороны иметь 12 заместителей

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому министру обороны РФ разрешается иметь 12 заместителей.
"Разрешить иметь в министерстве обороны Российской Федерации двенадцать заместителей министра, в том числе двух первых заместителей Министра, одного статс-секретаря - заместителя министра, одного заместителя министра - начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации и одного заместителя министра - руководителя аппарата министерства обороны РФ", - говорится в тексте документа.
Должность главы Минобороны РФ сейчас занимает Андрей Белоусов.
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Путин назначил Цивилеву замминистра обороны
Вчера, 16:33
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала