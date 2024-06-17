https://ria.ru/20240617/minoborony-1953475190.html
Путин разрешил Белоусову иметь 12 заместителей
Путин разрешил Белоусову иметь 12 заместителей - РИА Новости, 17.06.2024
Путин разрешил Белоусову иметь 12 заместителей
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому министру обороны РФ разрешается иметь 12 заместителей. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:12
2024-06-17T17:12
2024-06-17T17:12
политика
россия
владимир путин
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому министру обороны РФ разрешается иметь 12 заместителей. "Разрешить иметь в министерстве обороны Российской Федерации двенадцать заместителей министра, в том числе двух первых заместителей Министра, одного статс-секретаря - заместителя министра, одного заместителя министра - начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации и одного заместителя министра - руководителя аппарата министерства обороны РФ", - говорится в тексте документа. Должность главы Минобороны РФ сейчас занимает Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20240617/tsivileva-1953459598.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Политика, Россия, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Путин разрешил Белоусову иметь 12 заместителей
Путин подписал указ, разрешающий министру обороны иметь 12 заместителей