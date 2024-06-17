https://ria.ru/20240617/migranty-1953456387.html
Немецкая полиция тайком вывозит нелегалов в Польшу, пишут СМИ
Немецкая полиция тайком вывозит нелегалов в Польшу, пишут СМИ - РИА Новости, 17.06.2024
Немецкая полиция тайком вывозит нелегалов в Польшу, пишут СМИ
Немецкая полиция тайком вывозит нелегальных мигрантов в Польшу, сообщает издание Dziennik.pl. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:22
2024-06-17T16:22
2024-06-17T17:08
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ВАРШАВА, 17 июн - РИА Новости. Немецкая полиция тайком вывозит нелегальных мигрантов в Польшу, сообщает издание Dziennik.pl. "Машина немецкой полиции пересекла пограничный переход в Осинове-Дольном, и уже на польской стороне была оставлена семья мигрантов с Ближнего Востока", - говорится в публикации.Ссылаясь на рассказ читателя, издание пишет, что из припаркованной на стоянке полицейской машины вышли двое взрослых и трое детей."Когда полицейская машина отъехала, оставшиеся люди приставали к прохожим и направились к одному из крупных дискаунтеров. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские и пограничники, но группы людей с Ближнего Востока там уже не было. Была проведена проверка прилегающих территорий, однако пока это не принесло результатов", - говорится в сообщении.Заместитель министра внутренних дел и администрации Чеслав Мрочек заявил, что такие действия немецкой стороны незаконны."Мы не потерпим таких действий. Все должно быть в соответствии с законом и процедурами", - сказал он в интервью агентству РАР.Замминистра предположил, что вывоз мигрантов в Польшу был личной инициативой конкретных немецких полицейских."Это было действие вне процедур, и, конечно, так действовать нельзя. Польша не потерпит подобных действий", - сказал он, уточнив, что произошедшее не было исполнением соглашения о реадмиссии.В свою очередь пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский заявил журналистам, что, по его информации, данные нелегалы попали в Германию именно из Польши."Эта семья находилась на территории Польши неделю назад. Они попросили убежища. Они должны были находиться в Польше, а не выезжать в Германию", - пояснил он.По словам Добжиньского, по данному инциденту польские власти уже связались с немецкой стороной."Главное, чтобы в будущем не доходило до таких происшествий", - заключил он.
https://ria.ru/20231005/es-1900621473.html
https://ria.ru/20240606/polsha-1950964233.html
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в мире, польша, ближний восток, германия
В мире, Польша, Ближний Восток, Германия
Немецкая полиция тайком вывозит нелегалов в Польшу, пишут СМИ
Dziennik.pl: немецкая полиция тайком вывозит нелегальных мигрантов в Польшу
ВАРШАВА, 17 июн - РИА Новости.
Немецкая полиция тайком вывозит нелегальных мигрантов в Польшу, сообщает издание Dziennik.pl
.
"Машина немецкой полиции пересекла пограничный переход в Осинове-Дольном, и уже на польской стороне была оставлена семья мигрантов с Ближнего Востока", - говорится в публикации.
Ссылаясь на рассказ читателя, издание пишет, что из припаркованной на стоянке полицейской машины вышли двое взрослых и трое детей.
"Когда полицейская машина отъехала, оставшиеся люди приставали к прохожим и направились к одному из крупных дискаунтеров. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские и пограничники, но группы людей с Ближнего Востока там уже не было. Была проведена проверка прилегающих территорий, однако пока это не принесло результатов", - говорится в сообщении.
Заместитель министра внутренних дел и администрации Чеслав Мрочек заявил, что такие действия немецкой стороны незаконны.
"Мы не потерпим таких действий. Все должно быть в соответствии с законом и процедурами", - сказал он в интервью агентству РАР.
Замминистра предположил, что вывоз мигрантов в Польшу был личной инициативой конкретных немецких полицейских.
"Это было действие вне процедур, и, конечно, так действовать нельзя. Польша не потерпит подобных действий", - сказал он, уточнив, что произошедшее не было исполнением соглашения о реадмиссии.
В свою очередь пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский заявил журналистам, что, по его информации, данные нелегалы попали в Германию именно из Польши.
"Эта семья находилась на территории Польши неделю назад. Они попросили убежища. Они должны были находиться в Польше, а не выезжать в Германию", - пояснил он.
По словам Добжиньского, по данному инциденту польские власти уже связались с немецкой стороной.
"Главное, чтобы в будущем не доходило до таких происшествий", - заключил он.