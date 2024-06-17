https://ria.ru/20240617/medvedev-1953377538.html

Медведев рассказал, зачем Запад навязывает свою модель миропорядка

Медведев рассказал, зачем Запад навязывает свою модель миропорядка - РИА Новости, 17.06.2024

Медведев рассказал, зачем Запад навязывает свою модель миропорядка

Запад навязывает международному сообществу собственную модель миропорядка, чтобы достичь своих интересов и заработать деньги на других государствах, заявил... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:06

2024-06-17T12:06

2024-06-17T13:51

дмитрий медведев

единая россия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Запад навязывает международному сообществу собственную модель миропорядка, чтобы достичь своих интересов и заработать деньги на других государствах, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. В ходе выступления на учредительном заседании постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций!" Медведев заявил, что Запад навязывает странам собственную модель миропорядка, основанного на правилах. "Это просто продвижение собственных интересов и попытки заработать деньги на других государствах, продвижение идеологем, установок, которые, кстати, очень часто еще и разрушают традиционные духовно-нравственные ценности, принятые в наших странах. Вот всем этим попыткам нужно положить конец, и в том числе путем работы таких форумов, как наш с вами", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20240617/zapad-1953317322.html

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2024

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дмитрий медведев, единая россия