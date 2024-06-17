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Медведев рассказал, зачем Запад навязывает свою модель миропорядка - РИА Новости, 17.06.2024
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12:06 17.06.2024 (обновлено: 13:51 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/medvedev-1953377538.html
Медведев рассказал, зачем Запад навязывает свою модель миропорядка
Медведев рассказал, зачем Запад навязывает свою модель миропорядка - РИА Новости, 17.06.2024
Медведев рассказал, зачем Запад навязывает свою модель миропорядка
Запад навязывает международному сообществу собственную модель миропорядка, чтобы достичь своих интересов и заработать деньги на других государствах, заявил... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:06
2024-06-17T13:51
дмитрий медведев
единая россия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Запад навязывает международному сообществу собственную модель миропорядка, чтобы достичь своих интересов и заработать деньги на других государствах, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. В ходе выступления на учредительном заседании постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций!" Медведев заявил, что Запад навязывает странам собственную модель миропорядка, основанного на правилах. "Это просто продвижение собственных интересов и попытки заработать деньги на других государствах, продвижение идеологем, установок, которые, кстати, очень часто еще и разрушают традиционные духовно-нравственные ценности, принятые в наших странах. Вот всем этим попыткам нужно положить конец, и в том числе путем работы таких форумов, как наш с вами", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20240617/zapad-1953317322.html
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дмитрий медведев, единая россия
Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев рассказал, зачем Запад навязывает свою модель миропорядка

Медведев: Запад навязывает свою модель миропорядка, чтобы заработать деньги

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!" во Владивостоке. 17 июня 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании постоянного комитета движения Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - За свободу наций! во Владивостоке. 17 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Запад навязывает международному сообществу собственную модель миропорядка, чтобы достичь своих интересов и заработать деньги на других государствах, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
В ходе выступления на учредительном заседании постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций!" Медведев заявил, что Запад навязывает странам собственную модель миропорядка, основанного на правилах.
"Это просто продвижение собственных интересов и попытки заработать деньги на других государствах, продвижение идеологем, установок, которые, кстати, очень часто еще и разрушают традиционные духовно-нравственные ценности, принятые в наших странах. Вот всем этим попыткам нужно положить конец, и в том числе путем работы таких форумов, как наш с вами", - сказал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании международного межпартийного форума БРИКС и стран партнеров Мировое большинство за многополярный мир во Владивостоке. 17 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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Дмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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