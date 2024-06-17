https://ria.ru/20240617/medvedev-1953374733.html

Медведев предложил расширить географию антинеоколониального движения

Медведев предложил расширить географию антинеоколониального движения - РИА Новости, 17.06.2024

Медведев предложил расширить географию антинеоколониального движения

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил расширить географию и число участников... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T11:54

2024-06-17T11:54

2024-06-17T13:41

россия

владивосток

африка

дмитрий медведев

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил расширить географию и число участников антинеоколониального движения "За свободу наций!". "Дорогие коллеги, еще раз хотел бы выразить свою радость по поводу того, что мы с вами встречаемся очно, встречаемся вот в этом прекрасном месте, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И предлагаю рассмотреть вопрос о том, чтобы в перспективе расширить географию таких встреч для привлечения к ним большего числа партнеров из самых разных регионов мира", - сказал Медведев на учредительном заседании постоянного комитета движения во Владивостоке. Он предложил проводить заседания постоянного комитета движения "За свободу наций!" регулярно, в том числе провести еще одно заседание в 2024 году. Кроме того, Медведев предложил партнерам проводить выездные заседания в странах Африки и Латинской Америки.

https://ria.ru/20240215/uchastniki-1927615200.html

россия

владивосток

африка

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россия, владивосток, африка, дмитрий медведев