Медведев предложил расширить географию антинеоколониального движения
Медведев предложил расширить географию движения "За свободу наций!"
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!" во Владивостоке. 17 июня 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!" во Владивостоке. 17 июня 2024
ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил расширить географию и число участников антинеоколониального движения "За свободу наций!".
"Дорогие коллеги, еще раз хотел бы выразить свою радость по поводу того, что мы с вами встречаемся очно, встречаемся вот в этом прекрасном месте, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И предлагаю рассмотреть вопрос о том, чтобы в перспективе расширить географию таких встреч для привлечения к ним большего числа партнеров из самых разных регионов мира", - сказал Медведев на учредительном заседании постоянного комитета движения во Владивостоке.
Он предложил проводить заседания постоянного комитета движения "За свободу наций!" регулярно, в том числе провести еще одно заседание в 2024 году. Кроме того, Медведев предложил партнерам проводить выездные заседания в странах Африки и Латинской Америки.
Медведев рассказал о предложении участников антиколониального форума
15 февраля, 16:05