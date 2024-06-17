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Медведев предложил расширить географию антинеоколониального движения - РИА Новости, 17.06.2024
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11:54 17.06.2024 (обновлено: 13:41 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/medvedev-1953374733.html
Медведев предложил расширить географию антинеоколониального движения
Медведев предложил расширить географию антинеоколониального движения - РИА Новости, 17.06.2024
Медведев предложил расширить географию антинеоколониального движения
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил расширить географию и число участников... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:54
2024-06-17T13:41
россия
владивосток
африка
дмитрий медведев
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил расширить географию и число участников антинеоколониального движения "За свободу наций!". "Дорогие коллеги, еще раз хотел бы выразить свою радость по поводу того, что мы с вами встречаемся очно, встречаемся вот в этом прекрасном месте, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И предлагаю рассмотреть вопрос о том, чтобы в перспективе расширить географию таких встреч для привлечения к ним большего числа партнеров из самых разных регионов мира", - сказал Медведев на учредительном заседании постоянного комитета движения во Владивостоке. Он предложил проводить заседания постоянного комитета движения "За свободу наций!" регулярно, в том числе провести еще одно заседание в 2024 году. Кроме того, Медведев предложил партнерам проводить выездные заседания в странах Африки и Латинской Америки.
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россия, владивосток, африка, дмитрий медведев
Россия, Владивосток, Африка, Дмитрий Медведев
Медведев предложил расширить географию антинеоколониального движения

Медведев предложил расширить географию движения "За свободу наций!"

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!" во Владивостоке. 17 июня 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании постоянного комитета движения Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - За свободу наций! во Владивостоке. 17 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!" во Владивостоке. 17 июня 2024
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил расширить географию и число участников антинеоколониального движения "За свободу наций!".
"Дорогие коллеги, еще раз хотел бы выразить свою радость по поводу того, что мы с вами встречаемся очно, встречаемся вот в этом прекрасном месте, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И предлагаю рассмотреть вопрос о том, чтобы в перспективе расширить географию таких встреч для привлечения к ним большего числа партнеров из самых разных регионов мира", - сказал Медведев на учредительном заседании постоянного комитета движения во Владивостоке.
Он предложил проводить заседания постоянного комитета движения "За свободу наций!" регулярно, в том числе провести еще одно заседание в 2024 году. Кроме того, Медведев предложил партнерам проводить выездные заседания в странах Африки и Латинской Америки.
Дмитрий Медведев
Медведев рассказал о предложении участников антиколониального форума
15 февраля, 16:05
 
РоссияВладивостокАфрикаДмитрий Медведев
 
 
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