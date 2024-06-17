https://ria.ru/20240617/medali-1953429394.html

Подмосковные спортсмены завоевали медали на ЧЕ по гонкам с препятствиями

Подмосковные спортсмены завоевали медали на ЧЕ по гонкам с препятствиями - РИА Новости, 17.06.2024

Подмосковные спортсмены завоевали медали на ЧЕ по гонкам с препятствиями

Спортсмены из Подмосковья в составе сборной РФ завоевали три золотые и две серебряные медали на чемпионате Европы по гонкам с препятствиями, сообщает... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T15:18

2024-06-17T15:18

2024-06-17T15:18

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Спортсмены из Подмосковья в составе сборной РФ завоевали три золотые и две серебряные медали на чемпионате Европы по гонкам с препятствиями, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. В седьмой раз чемпионат проходил с 12 по 16 июня на горнолыжном курорте "Альпе-Чимбра" в Италии. Трехкратной чемпионкой Европы стала Алиса Петрова. Она завоевала золотые медали в трех дисциплинах: короткая, длинная и командная гонка. Серебряным призером чемпионата в дисциплине "дистанция 100 метров" в Elite-зачете среди мужчин стал Никита Хайдуков. В аналогичной дисциплине, но среди женщин на вторую строчку поднялась Анастасия Ларина. Соревнования проводились для четырех категорий участников: "Elite" (профессионалы), "Age group" (возрастные группы), "Para" (параатлеты) и "Open" (открытый забег). Организаторы предложили участникам следующие форматы: суперкороткая дистанция – 100 метров и 12 препятствий, короткая дистанция – 3 километра и 20 препятствий, длинная дистанция – 15 километров и 40 препятствий, командная гонка – 8 километров и 20 препятствий, детская гонка – 800 метров и 10 препятствий, а также фан-формат – 8 километров и 20 препятствий.

https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924436704.html

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Алёна Пава

спорт, московская область (подмосковье), россия, италия