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"Но даже это ложь!" В Швейцарии сделали неожиданное заявление о Зеленском - РИА Новости, 17.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:34 17.06.2024 (обновлено: 20:46 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953484358.html
"Но даже это ложь!" В Швейцарии сделали неожиданное заявление о Зеленском
"Но даже это ложь!" В Швейцарии сделали неожиданное заявление о Зеленском - РИА Новости, 17.06.2024
"Но даже это ложь!" В Швейцарии сделали неожиданное заявление о Зеленском
Конференция в Бюргенштоке не имеет никакого отношения к работе по установлению мира на Украине, и Владимир Зеленский это понимает, заявил бывший швейцарский... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:34
2024-06-17T20:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швейцария
россия
джо байден
си цзиньпин
луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Конференция в Бюргенштоке не имеет никакого отношения к работе по установлению мира на Украине, и Владимир Зеленский это понимает, заявил бывший швейцарский дипломат Жорж Мартен в интервью газете Blick."О "мирной конференции" никогда не было и речи. В лучшем случае "конференция по украинскому мирному предложению". Но даже это ложь! Фактически, Швейцария неразумно согласилась на то, чтобы Украина поставила ее в неудобное положение, организовав конференцию, которая, по мнению Зеленского, никогда не была направлена ​​на поиск путей к миру", — возмутился экс-дипломат. Мартен назвал непостижимым решение организаторов конференции не пригласить Россию даже в случае ее отказа. Более того, смысла мероприятию мало добавило даже приглашение членов БРИКС, поскольку делегации в лучшем случае возглавляли министры иностранных дел, а не главы государств.Конференция по Украине прошла в минувшие выходные на курорте Бюргеншток в Швейцарии. В ней приняли участие 91 страна (55 были представлены главами государств) и восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Однако президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали.Россию на саммит не пригласили. В Кремле на это заметили, что искать способы урегулирования украинского кризиса без Москвы абсолютно нелогично и бесперспективно.По итогам конференции ее участники подписали коммюнике, в котором призвали вернуть Украине контроль над атомными электростанциями и установками, включая Запорожскую АЭС; обеспечить свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство и доступ к морским портам в Черном и Азовском морях; освободить всех военнопленных с обеих сторон; вернуть на Украину всех якобы "депортированных и незаконно перемещенных детей", а также других якобы незаконно задержанных гражданских лиц.Первоначально под документом значились подписи 80 стран из 91 присутствующей. Среди отказавшихся: члены БРИКС (Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ), Армения, Бахрейн, Ватикан, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия и Таиланд. Через несколько часов после публикации из списка подписавшихся исключили Ирак и Иорданию.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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в мире, украина, швейцария, россия, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, совет европы, евросоюз, брикс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария, Россия, Джо Байден, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва, Совет Европы, Евросоюз, БРИКС
"Но даже это ложь!" В Швейцарии сделали неожиданное заявление о Зеленском

Бывший швейцарский дипломат: о мирной конференции по Украине не было речи

© AFP 2024 / URS FLUEELERВладимир Зеленский во время пленарного заседания "мирного саммита" по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария. 16 июня 2024
Владимир Зеленский во время пленарного заседания мирного саммита по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария. 16 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AFP 2024 / URS FLUEELER
Владимир Зеленский во время пленарного заседания "мирного саммита" по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария. 16 июня 2024
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Конференция в Бюргенштоке не имеет никакого отношения к работе по установлению мира на Украине, и Владимир Зеленский это понимает, заявил бывший швейцарский дипломат Жорж Мартен в интервью газете Blick.
"О "мирной конференции" никогда не было и речи. В лучшем случае "конференция по украинскому мирному предложению". Но даже это ложь! Фактически, Швейцария неразумно согласилась на то, чтобы Украина поставила ее в неудобное положение, организовав конференцию, которая, по мнению Зеленского, никогда не была направлена ​​на поиск путей к миру", — возмутился экс-дипломат.
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Мартен назвал непостижимым решение организаторов конференции не пригласить Россию даже в случае ее отказа. Более того, смысла мероприятию мало добавило даже приглашение членов БРИКС, поскольку делегации в лучшем случае возглавляли министры иностранных дел, а не главы государств.
Конференция по Украине прошла в минувшие выходные на курорте Бюргеншток в Швейцарии. В ней приняли участие 91 страна (55 были представлены главами государств) и восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Однако президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали.
Россию на саммит не пригласили. В Кремле на это заметили, что искать способы урегулирования украинского кризиса без Москвы абсолютно нелогично и бесперспективно.
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По итогам конференции ее участники подписали коммюнике, в котором призвали вернуть Украине контроль над атомными электростанциями и установками, включая Запорожскую АЭС; обеспечить свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство и доступ к морским портам в Черном и Азовском морях; освободить всех военнопленных с обеих сторон; вернуть на Украину всех якобы "депортированных и незаконно перемещенных детей", а также других якобы незаконно задержанных гражданских лиц.
Первоначально под документом значились подписи 80 стран из 91 присутствующей. Среди отказавшихся: члены БРИКС (Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ), Армения, Бахрейн, Ватикан, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия и Таиланд. Через несколько часов после публикации из списка подписавшихся исключили Ирак и Иорданию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаШвейцарияРоссияДжо БайденСи ЦзиньпинЛуис Инасиу Лула да СилваСовет ЕвропыЕвросоюзБРИКС
 
 
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