https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953484358.html

"Но даже это ложь!" В Швейцарии сделали неожиданное заявление о Зеленском

"Но даже это ложь!" В Швейцарии сделали неожиданное заявление о Зеленском - РИА Новости, 17.06.2024

"Но даже это ложь!" В Швейцарии сделали неожиданное заявление о Зеленском

Конференция в Бюргенштоке не имеет никакого отношения к работе по установлению мира на Украине, и Владимир Зеленский это понимает, заявил бывший швейцарский... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:34

2024-06-17T17:34

2024-06-17T20:46

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джо байден

си цзиньпин

луис инасиу лула да силва

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Конференция в Бюргенштоке не имеет никакого отношения к работе по установлению мира на Украине, и Владимир Зеленский это понимает, заявил бывший швейцарский дипломат Жорж Мартен в интервью газете Blick."О "мирной конференции" никогда не было и речи. В лучшем случае "конференция по украинскому мирному предложению". Но даже это ложь! Фактически, Швейцария неразумно согласилась на то, чтобы Украина поставила ее в неудобное положение, организовав конференцию, которая, по мнению Зеленского, никогда не была направлена ​​на поиск путей к миру", — возмутился экс-дипломат. Мартен назвал непостижимым решение организаторов конференции не пригласить Россию даже в случае ее отказа. Более того, смысла мероприятию мало добавило даже приглашение членов БРИКС, поскольку делегации в лучшем случае возглавляли министры иностранных дел, а не главы государств.Конференция по Украине прошла в минувшие выходные на курорте Бюргеншток в Швейцарии. В ней приняли участие 91 страна (55 были представлены главами государств) и восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Однако президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали.Россию на саммит не пригласили. В Кремле на это заметили, что искать способы урегулирования украинского кризиса без Москвы абсолютно нелогично и бесперспективно.По итогам конференции ее участники подписали коммюнике, в котором призвали вернуть Украине контроль над атомными электростанциями и установками, включая Запорожскую АЭС; обеспечить свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство и доступ к морским портам в Черном и Азовском морях; освободить всех военнопленных с обеих сторон; вернуть на Украину всех якобы "депортированных и незаконно перемещенных детей", а также других якобы незаконно задержанных гражданских лиц.Первоначально под документом значились подписи 80 стран из 91 присутствующей. Среди отказавшихся: члены БРИКС (Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ), Армения, Бахрейн, Ватикан, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия и Таиланд. Через несколько часов после публикации из списка подписавшихся исключили Ирак и Иорданию.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html

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