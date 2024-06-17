Бочаров: инвестиции в основной капитал Волгоградской области выросли на 20%
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
ВОЛГОГРАД, 17 июн – РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Волгоградской области вырос за первый квартал 2024 года на 20% до 58,5 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
По данным властей, в понедельник губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел совещание, где озвучил основные макроэкономические показатели региона за первые месяцы 2024 года. Администрация региона отметила, что за январь-апрель наблюдается рост объемов и индекса производства в промышленности на 104,4%, а оборот розничной торговли вырос на 111,8% , общественного питания – 103,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Глава области отметил, что во всех сферах до 58,5 миллиарда рублей (на 20%) в январе-марте по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличился объем инвестиций в основной капитал", - говорится в сообщении администрации.
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7 декабря 2023, 15:45