Рейтинг@Mail.ru
Бочаров: инвестиции в основной капитал Волгоградской области выросли на 20% - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Волгоградская область - шапка
Волгоградская область
 
15:43 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/investitsii--1953439951.html
Бочаров: инвестиции в основной капитал Волгоградской области выросли на 20%
Бочаров: инвестиции в основной капитал Волгоградской области выросли на 20% - РИА Новости, 17.06.2024
Бочаров: инвестиции в основной капитал Волгоградской области выросли на 20%
Объем инвестиций в основной капитал Волгоградской области вырос за первый квартал 2024 года на 20% до 58,5 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:43
2024-06-17T15:43
волгоградская область
волгоградская область
андрей бочаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953439455_0:94:3069:1820_1920x0_80_0_0_cb9a072ea5d699e8d3e2d7756d697f2e.jpg
ВОЛГОГРАД, 17 июн – РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Волгоградской области вырос за первый квартал 2024 года на 20% до 58,5 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона. По данным властей, в понедельник губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел совещание, где озвучил основные макроэкономические показатели региона за первые месяцы 2024 года. Администрация региона отметила, что за январь-апрель наблюдается рост объемов и индекса производства в промышленности на 104,4%, а оборот розничной торговли вырос на 111,8% , общественного питания – 103,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Глава области отметил, что во всех сферах до 58,5 миллиарда рублей (на 20%) в январе-марте по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличился объем инвестиций в основной капитал", - говорится в сообщении администрации.
https://ria.ru/20231207/investitsii-1914392859.html
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953439455_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_ec43cb2be96902dd14c6f94c4d86b627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоградская область, андрей бочаров
Волгоградская область, Волгоградская область, Андрей Бочаров

Бочаров: инвестиции в основной капитал Волгоградской области выросли на 20%

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 17 июн – РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Волгоградской области вырос за первый квартал 2024 года на 20% до 58,5 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
По данным властей, в понедельник губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел совещание, где озвучил основные макроэкономические показатели региона за первые месяцы 2024 года. Администрация региона отметила, что за январь-апрель наблюдается рост объемов и индекса производства в промышленности на 104,4%, а оборот розничной торговли вырос на 111,8% , общественного питания – 103,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Глава области отметил, что во всех сферах до 58,5 миллиарда рублей (на 20%) в январе-марте по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличился объем инвестиций в основной капитал", - говорится в сообщении администрации.
Деньги - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Уровень инвестиций в волгоградскую промышленность вырос на 14% в 2023 году
7 декабря 2023, 15:45
 
Волгоградская областьВолгоградская областьАндрей Бочаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала