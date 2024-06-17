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Москвичей предупредили о сильных ливнях и грозах в понедельник - РИА Новости, 17.06.2024
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17:30 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/groza-1953482509.html
Москвичей предупредили о сильных ливнях и грозах в понедельник
Москвичей предупредили о сильных ливнях и грозах в понедельник - РИА Новости, 17.06.2024
Москвичей предупредили о сильных ливнях и грозах в понедельник
Дожди интенсивностью до 80 миллиметров в час обрушатся на отдельные районы Москвы в понедельник, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:30
2024-06-17T17:30
москва
татьяна позднякова
экология в россии
общество
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Дожди интенсивностью до 80 миллиметров в час обрушатся на отдельные районы Москвы в понедельник, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Сильнейшие ливни и грозы приближаются… Потоки дождя с интенсивностью 20-50 миллиметров в час, есть отдельные ячейки 50-80 миллиметров в час, обрушатся на город", - написала Позднякова в своем Telegram-канале. Она отметила, что скорость движения зоны осадков составляет 30-35 километров в час.
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москва, татьяна позднякова, экология в россии, общество
Москва, Татьяна Позднякова, Экология в России, Общество
Москвичей предупредили о сильных ливнях и грозах в понедельник

Позднякова: на отдельные районы Москвы в понедельник обрушатся ливни и грозы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Дожди интенсивностью до 80 миллиметров в час обрушатся на отдельные районы Москвы в понедельник, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сильнейшие ливни и грозы приближаются… Потоки дождя с интенсивностью 20-50 миллиметров в час, есть отдельные ячейки 50-80 миллиметров в час, обрушатся на город", - написала Позднякова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что скорость движения зоны осадков составляет 30-35 километров в час.
 
МоскваТатьяна ПоздняковаЭкология в РоссииОбщество
 
 
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