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Москвичей предупредили о сильных ливнях и грозах в понедельник
Москвичей предупредили о сильных ливнях и грозах в понедельник - РИА Новости, 17.06.2024
Москвичей предупредили о сильных ливнях и грозах в понедельник
Дожди интенсивностью до 80 миллиметров в час обрушатся на отдельные районы Москвы в понедельник, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:30
2024-06-17T17:30
2024-06-17T17:30
москва
татьяна позднякова
экология в россии
общество
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Дожди интенсивностью до 80 миллиметров в час обрушатся на отдельные районы Москвы в понедельник, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Сильнейшие ливни и грозы приближаются… Потоки дождя с интенсивностью 20-50 миллиметров в час, есть отдельные ячейки 50-80 миллиметров в час, обрушатся на город", - написала Позднякова в своем Telegram-канале. Она отметила, что скорость движения зоны осадков составляет 30-35 километров в час.
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москва, татьяна позднякова, экология в россии, общество
Москва, Татьяна Позднякова, Экология в России, Общество
Москвичей предупредили о сильных ливнях и грозах в понедельник
Позднякова: на отдельные районы Москвы в понедельник обрушатся ливни и грозы