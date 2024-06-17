https://ria.ru/20240617/groza-1953482509.html

Москвичей предупредили о сильных ливнях и грозах в понедельник

Москвичей предупредили о сильных ливнях и грозах в понедельник - РИА Новости, 17.06.2024

Москвичей предупредили о сильных ливнях и грозах в понедельник

Дожди интенсивностью до 80 миллиметров в час обрушатся на отдельные районы Москвы в понедельник, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:30

2024-06-17T17:30

2024-06-17T17:30

москва

татьяна позднякова

экология в россии

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940903151_0:206:3071:1933_1920x0_80_0_0_673e200dbddc794581a12f7865018bd6.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Дожди интенсивностью до 80 миллиметров в час обрушатся на отдельные районы Москвы в понедельник, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Сильнейшие ливни и грозы приближаются… Потоки дождя с интенсивностью 20-50 миллиметров в час, есть отдельные ячейки 50-80 миллиметров в час, обрушатся на город", - написала Позднякова в своем Telegram-канале. Она отметила, что скорость движения зоны осадков составляет 30-35 километров в час.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, татьяна позднякова, экология в россии, общество