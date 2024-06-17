https://ria.ru/20240617/germaniya-1953490235.html
В Германии запустили кампанию в поддержку запрета правой партии АдГ
В Германии запустили кампанию в поддержку запрета правой партии АдГ - РИА Новости, 17.06.2024
В Германии запустили кампанию в поддержку запрета правой партии АдГ
В ФРГ ряд общественных организаций запустил публичную кампанию в поддержку запрета правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:51
2024-06-17T17:51
2024-06-17T19:35
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В ФРГ ряд общественных организаций запустил публичную кампанию в поддержку запрета правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ)."АдГ представляет собой угрозу для жизни всех людей, которые не вписываются в их мировоззрение. Она распространяет этнически-расистские идеи, высмеивает демократию и посягает на верховенство закона", - говорится на сайте кампании "Запрет АдГ сейчас".Там утверждается, что в случае прихода к власти АдГ сможет "институционально закрепить свои атаки на человеческое достоинство и демократию", после чего "повернуть вспять" будет гораздо труднее.Инициаторы кампании указывают на опасный, по их мнению, рост популярности АдГ на территории бывшей ГДР. Они полагают, что приход партии к власти в этих регионах может поставить под вопрос верховенство закона.Поскольку инициировать запрет партии может только одна из двух палат немецкого парламента (бундестаг или бундесрат), а также федеральное правительство, участники кампании намерены оказывать общественное давление на эти органы, чтобы добиться своей цели.АдГ набрала 15,9% на прошедших выборах в Европейский парламент, заняв второе место и обойдя социал-демократов канцлера Олафа Шольца. В числе прочего партия выступает за ограничение миграции и мирное урегулирование конфликта на Украине. Противники партии часто обвиняют ее в связях с Россией, а с недавнего времени - и с Китаем.В 2023 году Федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Данное решение позволит федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партия "подозревается в экстремизме", это считается более низкой угрозой. В июне прошлого года Немецкий институт прав человека опубликовал доклад, в котором заявил, что условия для запрета АдГ выполнены.Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия. В частности, сопредседатель партии Алиса Вайдель заявила, что недавнее нападение на политика от АдГ в Мангейме стало следствием травли со стороны СМИ и правящей коалиции. Также она потребовала "вернуться к минимальным демократическим практикам".
https://ria.ru/20240614/frg-1953006001.html
https://ria.ru/20240526/germaniya-1948445190.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, россия, олаф шольц
В мире, Германия, Украина, Россия, Олаф Шольц
В Германии запустили кампанию в поддержку запрета правой партии АдГ
В ФРГ запустили кампанию в поддержку запрета партии "Альтернатива для Германии"
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В ФРГ ряд общественных организаций запустил публичную кампанию в поддержку запрета правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
"АдГ представляет собой угрозу для жизни всех людей, которые не вписываются в их мировоззрение. Она распространяет этнически-расистские идеи, высмеивает демократию и посягает на верховенство закона", - говорится на сайте кампании "Запрет АдГ сейчас".
Там утверждается, что в случае прихода к власти АдГ сможет "институционально закрепить свои атаки на человеческое достоинство и демократию", после чего "повернуть вспять" будет гораздо труднее.
Инициаторы кампании указывают на опасный, по их мнению, рост популярности АдГ на территории бывшей ГДР. Они полагают, что приход партии к власти в этих регионах может поставить под вопрос верховенство закона.
Поскольку инициировать запрет партии может только одна из двух палат немецкого парламента (бундестаг или бундесрат), а также федеральное правительство, участники кампании намерены оказывать общественное давление на эти органы, чтобы добиться своей цели.
АдГ набрала 15,9% на прошедших выборах в Европейский парламент, заняв второе место и обойдя социал-демократов канцлера Олафа Шольца. В числе прочего партия выступает за ограничение миграции и мирное урегулирование конфликта на Украине. Противники партии часто обвиняют ее в связях с Россией, а с недавнего времени - и с Китаем.
В 2023 году Федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Данное решение позволит федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партия "подозревается в экстремизме", это считается более низкой угрозой. В июне прошлого года Немецкий институт прав человека опубликовал доклад, в котором заявил, что условия для запрета АдГ выполнены.
Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия. В частности, сопредседатель партии Алиса Вайдель заявила, что недавнее нападение на политика от АдГ в Мангейме стало следствием травли со стороны СМИ и правящей коалиции. Также она потребовала "вернуться к минимальным демократическим практикам".