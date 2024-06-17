https://ria.ru/20240617/germaniya-1953490235.html

В Германии запустили кампанию в поддержку запрета правой партии АдГ

В Германии запустили кампанию в поддержку запрета правой партии АдГ - РИА Новости, 17.06.2024

В Германии запустили кампанию в поддержку запрета правой партии АдГ

В ФРГ ряд общественных организаций запустил публичную кампанию в поддержку запрета правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:51

2024-06-17T17:51

2024-06-17T19:35

в мире

германия

украина

россия

олаф шольц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953493809_0:253:3074:1982_1920x0_80_0_0_e580a51f450f1fb9bd937f5ac9f28202.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В ФРГ ряд общественных организаций запустил публичную кампанию в поддержку запрета правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ)."АдГ представляет собой угрозу для жизни всех людей, которые не вписываются в их мировоззрение. Она распространяет этнически-расистские идеи, высмеивает демократию и посягает на верховенство закона", - говорится на сайте кампании "Запрет АдГ сейчас".Там утверждается, что в случае прихода к власти АдГ сможет "институционально закрепить свои атаки на человеческое достоинство и демократию", после чего "повернуть вспять" будет гораздо труднее.Инициаторы кампании указывают на опасный, по их мнению, рост популярности АдГ на территории бывшей ГДР. Они полагают, что приход партии к власти в этих регионах может поставить под вопрос верховенство закона.Поскольку инициировать запрет партии может только одна из двух палат немецкого парламента (бундестаг или бундесрат), а также федеральное правительство, участники кампании намерены оказывать общественное давление на эти органы, чтобы добиться своей цели.АдГ набрала 15,9% на прошедших выборах в Европейский парламент, заняв второе место и обойдя социал-демократов канцлера Олафа Шольца. В числе прочего партия выступает за ограничение миграции и мирное урегулирование конфликта на Украине. Противники партии часто обвиняют ее в связях с Россией, а с недавнего времени - и с Китаем.В 2023 году Федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Данное решение позволит федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партия "подозревается в экстремизме", это считается более низкой угрозой. В июне прошлого года Немецкий институт прав человека опубликовал доклад, в котором заявил, что условия для запрета АдГ выполнены.Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия. В частности, сопредседатель партии Алиса Вайдель заявила, что недавнее нападение на политика от АдГ в Мангейме стало следствием травли со стороны СМИ и правящей коалиции. Также она потребовала "вернуться к минимальным демократическим практикам".

https://ria.ru/20240614/frg-1953006001.html

https://ria.ru/20240526/germaniya-1948445190.html

https://ria.ru/20240613/vybory-1952629053.html

германия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, украина, россия, олаф шольц