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Экоцентр Яуза открывает "факультет экологического туризма" в Москве
Экоцентр Яуза открывает "факультет экологического туризма" в Москве - РИА Новости, 17.06.2024
Экоцентр Яуза открывает "факультет экологического туризма" в Москве
Экоцентр Яуза открывает "факультет экологического туризма" в Москве, участников обучат правилам поведения в дикой природе, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:51
2024-06-17T17:51
2024-06-17T17:51
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Экоцентр Яуза открывает "факультет экологического туризма" в Москве, участников обучат правилам поведения в дикой природе, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Участники отправятся в походы, во время которых узнают факты об истории и природе местности, сделают кадры уникальных природных объектов", - говорится в сообщении ведомства. Организаторы отмечают, что специалисты подготовили три направления: исторический терренкур, экологические тропы и поход выходного дня. Участников обучат правилам поведения в дикой природе и подбора туристического снаряжения в зависимости от категории похода, научат самостоятельно планировать свои маршруты. "Первая встреча из цикла "Тайны Яузского лесничества" пройдет уже 23 июня в 10:00. Маршрут "Лосиная Швейцария" познакомит с историческим и природным наследием районов Ростокино, Богородское и Сокольники", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20240514/moskva-1945906165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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