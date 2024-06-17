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Экоцентр Яуза открывает "факультет экологического туризма" в Москве - РИА Новости, 17.06.2024
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17:51 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/fakultet-1953486377.html
Экоцентр Яуза открывает "факультет экологического туризма" в Москве
Экоцентр Яуза открывает "факультет экологического туризма" в Москве - РИА Новости, 17.06.2024
Экоцентр Яуза открывает "факультет экологического туризма" в Москве
Экоцентр Яуза открывает "факультет экологического туризма" в Москве, участников обучат правилам поведения в дикой природе, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:51
2024-06-17T17:51
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Экоцентр Яуза открывает "факультет экологического туризма" в Москве, участников обучат правилам поведения в дикой природе, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Участники отправятся в походы, во время которых узнают факты об истории и природе местности, сделают кадры уникальных природных объектов", - говорится в сообщении ведомства. Организаторы отмечают, что специалисты подготовили три направления: исторический терренкур, экологические тропы и поход выходного дня. Участников обучат правилам поведения в дикой природе и подбора туристического снаряжения в зависимости от категории похода, научат самостоятельно планировать свои маршруты. "Первая встреча из цикла "Тайны Яузского лесничества" пройдет уже 23 июня в 10:00. Маршрут "Лосиная Швейцария" познакомит с историческим и природным наследием районов Ростокино, Богородское и Сокольники", - уточняется в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Экология в России

Экоцентр Яуза открывает "факультет экологического туризма" в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭкоцентр в парке "Яуза" в долине реки Яузы в Москве
Экоцентр в парке Яуза в долине реки Яузы в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Экоцентр в парке "Яуза" в долине реки Яузы в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Экоцентр Яуза открывает "факультет экологического туризма" в Москве, участников обучат правилам поведения в дикой природе, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"Участники отправятся в походы, во время которых узнают факты об истории и природе местности, сделают кадры уникальных природных объектов", - говорится в сообщении ведомства.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПарк "Яуза" в Москве
Парк Яуза в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Парк "Яуза" в Москве
Организаторы отмечают, что специалисты подготовили три направления: исторический терренкур, экологические тропы и поход выходного дня. Участников обучат правилам поведения в дикой природе и подбора туристического снаряжения в зависимости от категории похода, научат самостоятельно планировать свои маршруты.
«
"Первая встреча из цикла "Тайны Яузского лесничества" пройдет уже 23 июня в 10:00. Маршрут "Лосиная Швейцария" познакомит с историческим и природным наследием районов Ростокино, Богородское и Сокольники", - уточняется в сообщении.
Акция по обмену макулатуры на саженцы кедра пройдет в Парке Яуза в Москве 16 мая - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Акция по обмену макулатуры на саженцы кедра пройдет в "Парке Яуза" в Москве
14 мая, 15:47
 
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