https://ria.ru/20240617/fakultet-1953486377.html

Экоцентр Яуза открывает "факультет экологического туризма" в Москве

Экоцентр Яуза открывает "факультет экологического туризма" в Москве - РИА Новости, 17.06.2024

Экоцентр Яуза открывает "факультет экологического туризма" в Москве

Экоцентр Яуза открывает "факультет экологического туризма" в Москве, участников обучат правилам поведения в дикой природе, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:51

2024-06-17T17:51

2024-06-17T17:51

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Экоцентр Яуза открывает "факультет экологического туризма" в Москве, участников обучат правилам поведения в дикой природе, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Участники отправятся в походы, во время которых узнают факты об истории и природе местности, сделают кадры уникальных природных объектов", - говорится в сообщении ведомства. Организаторы отмечают, что специалисты подготовили три направления: исторический терренкур, экологические тропы и поход выходного дня. Участников обучат правилам поведения в дикой природе и подбора туристического снаряжения в зависимости от категории похода, научат самостоятельно планировать свои маршруты. "Первая встреча из цикла "Тайны Яузского лесничества" пройдет уже 23 июня в 10:00. Маршрут "Лосиная Швейцария" познакомит с историческим и природным наследием районов Ростокино, Богородское и Сокольники", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20240514/moskva-1945906165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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