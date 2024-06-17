https://ria.ru/20240617/es-1953394066.html

Ле Пен назвала Европейский союз токсичным объединением

Ле Пен назвала Европейский союз токсичным объединением - РИА Новости, 17.06.2024

Ле Пен назвала Европейский союз токсичным объединением

Глава правой партии "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен считает, что Европейский союз является особым способом сотрудничества, который не приносит... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:53

2024-06-17T12:53

2024-06-17T12:53

в мире

европа

марин ле пен

евросоюз

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МАДРИД, 17 июн – РИА Новости. Глава правой партии "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен считает, что Европейский союз является особым способом сотрудничества, который не приносит пользы странам-членам, каждый день доказывая насколько он токсичен и нуждается в реформировании. Об этом она заявила в интервью испанской газете Periodico."Европейский союз - это не Европа. Это всего лишь особый способ континентального сотрудничества, который за несколько десятилетий доказал, что не приносит пользы нашим экономикам и нашим странам. Он каждый день доказывает, насколько токсичен. Мы должны реформировать его, чтобы дать государствам больше полномочий и защитить национальные особенности, которые способствовали изобретательности и влиянию Европы", — сказала политик. По ее словам, этот проект реформирования можно назвать Европейским альянсом наций, который будет представлять более свободную и слаженную систему межъевропейского сотрудничества. Ле Пен уверена, что она позволит "реинтегрировать Британию в европейскую семью". Британия вышла из ЕС 31 января 2020 года.

https://ria.ru/20240427/makron-1942603008.html

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в мире, европа, марин ле пен, евросоюз