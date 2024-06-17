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Ле Пен назвала Европейский союз токсичным объединением
Ле Пен назвала Европейский союз токсичным объединением - РИА Новости, 17.06.2024
Ле Пен назвала Европейский союз токсичным объединением
Глава правой партии "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен считает, что Европейский союз является особым способом сотрудничества, который не приносит... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:53
2024-06-17T12:53
2024-06-17T12:53
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европа
марин ле пен
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МАДРИД, 17 июн – РИА Новости. Глава правой партии "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен считает, что Европейский союз является особым способом сотрудничества, который не приносит пользы странам-членам, каждый день доказывая насколько он токсичен и нуждается в реформировании. Об этом она заявила в интервью испанской газете Periodico."Европейский союз - это не Европа. Это всего лишь особый способ континентального сотрудничества, который за несколько десятилетий доказал, что не приносит пользы нашим экономикам и нашим странам. Он каждый день доказывает, насколько токсичен. Мы должны реформировать его, чтобы дать государствам больше полномочий и защитить национальные особенности, которые способствовали изобретательности и влиянию Европы", — сказала политик. По ее словам, этот проект реформирования можно назвать Европейским альянсом наций, который будет представлять более свободную и слаженную систему межъевропейского сотрудничества. Ле Пен уверена, что она позволит "реинтегрировать Британию в европейскую семью". Британия вышла из ЕС 31 января 2020 года.
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в мире, европа, марин ле пен, евросоюз
В мире, Европа, Марин Ле Пен, Евросоюз
Ле Пен назвала Европейский союз токсичным объединением
Ле Пен: ЕС не приносит пользы странам-членам, каждый день доказывая токсичность