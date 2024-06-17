Рейтинг@Mail.ru
Ле Пен назвала Европейский союз токсичным объединением - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/es-1953394066.html
Ле Пен назвала Европейский союз токсичным объединением
Ле Пен назвала Европейский союз токсичным объединением - РИА Новости, 17.06.2024
Ле Пен назвала Европейский союз токсичным объединением
Глава правой партии "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен считает, что Европейский союз является особым способом сотрудничества, который не приносит... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:53
2024-06-17T12:53
в мире
европа
марин ле пен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882652395_0:0:3266:1837_1920x0_80_0_0_f631b77f3f8dff5fe484dd372bf9e959.jpg
МАДРИД, 17 июн – РИА Новости. Глава правой партии "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен считает, что Европейский союз является особым способом сотрудничества, который не приносит пользы странам-членам, каждый день доказывая насколько он токсичен и нуждается в реформировании. Об этом она заявила в интервью испанской газете Periodico."Европейский союз - это не Европа. Это всего лишь особый способ континентального сотрудничества, который за несколько десятилетий доказал, что не приносит пользы нашим экономикам и нашим странам. Он каждый день доказывает, насколько токсичен. Мы должны реформировать его, чтобы дать государствам больше полномочий и защитить национальные особенности, которые способствовали изобретательности и влиянию Европы", — сказала политик. По ее словам, этот проект реформирования можно назвать Европейским альянсом наций, который будет представлять более свободную и слаженную систему межъевропейского сотрудничества. Ле Пен уверена, что она позволит "реинтегрировать Британию в европейскую семью". Британия вышла из ЕС 31 января 2020 года.
https://ria.ru/20240427/makron-1942603008.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882652395_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_a73dc865f642fb37ced0c5c8f9352195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, марин ле пен, евросоюз
В мире, Европа, Марин Ле Пен, Евросоюз
Ле Пен назвала Европейский союз токсичным объединением

Ле Пен: ЕС не приносит пользы странам-членам, каждый день доказывая токсичность

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран ЕС
Флаги стран ЕС - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги стран ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 17 июн – РИА Новости. Глава правой партии "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен считает, что Европейский союз является особым способом сотрудничества, который не приносит пользы странам-членам, каждый день доказывая насколько он токсичен и нуждается в реформировании. Об этом она заявила в интервью испанской газете Periodico.
"Европейский союз - это не Европа. Это всего лишь особый способ континентального сотрудничества, который за несколько десятилетий доказал, что не приносит пользы нашим экономикам и нашим странам. Он каждый день доказывает, насколько токсичен. Мы должны реформировать его, чтобы дать государствам больше полномочий и защитить национальные особенности, которые способствовали изобретательности и влиянию Европы", — сказала политик.
По ее словам, этот проект реформирования можно назвать Европейским альянсом наций, который будет представлять более свободную и слаженную систему межъевропейского сотрудничества. Ле Пен уверена, что она позволит "реинтегрировать Британию в европейскую семью".
Британия вышла из ЕС 31 января 2020 года.
Изображение сгенерировано ИИ
Макрон увидел спасение Европы в Украине
27 апреля, 08:00
 
В миреЕвропаМарин Ле ПенЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала