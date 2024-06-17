https://ria.ru/20240617/dokhody-1953364870.html
Медведев призвал расследовать факты легализации доходов Запада от стран Юга
Медведев призвал расследовать факты легализации доходов Запада от стран Юга - РИА Новости, 17.06.2024
Медведев призвал расследовать факты легализации доходов Запада от стран Юга
Председатель ЕР Дмитрий Медведев призвал расследовать факты легализации полученных преступным путем доходов и вывода их из стран Глобального Юга в страны... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:28
2024-06-17T11:28
2024-06-17T11:28
в мире
дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Председатель ЕР Дмитрий Медведев призвал расследовать факты легализации полученных преступным путем доходов и вывода их из стран Глобального Юга в страны Запада. "Не мене важно расследовать факты легализации доходов, которые были получены преступным путем, а также случаи незаконного вывода в такие страны, в эти метрополии капиталов из стран Глобального Юга", - сказал он на учредительном заседании Постоянного комитета антинеоколониального Движения "За свободу наций!".
https://ria.ru/20240616/pobeda-1953134012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий медведев, россия
В мире, Дмитрий Медведев, Россия
Медведев призвал расследовать факты легализации доходов Запада от стран Юга
Медведев призвал расследовать факты незаконного вывода капитала из стран Юга
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Председатель ЕР Дмитрий Медведев призвал расследовать факты легализации полученных преступным путем доходов и вывода их из стран Глобального Юга в страны Запада.
"Не мене важно расследовать факты легализации доходов, которые были получены преступным путем, а также случаи незаконного вывода в такие страны, в эти метрополии капиталов из стран Глобального Юга", - сказал он на учредительном заседании Постоянного комитета антинеоколониального Движения "За свободу наций!".