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Медведев призвал расследовать факты легализации доходов Запада от стран Юга - РИА Новости, 17.06.2024
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11:28 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/dokhody-1953364870.html
Медведев призвал расследовать факты легализации доходов Запада от стран Юга
Медведев призвал расследовать факты легализации доходов Запада от стран Юга - РИА Новости, 17.06.2024
Медведев призвал расследовать факты легализации доходов Запада от стран Юга
Председатель ЕР Дмитрий Медведев призвал расследовать факты легализации полученных преступным путем доходов и вывода их из стран Глобального Юга в страны... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:28
2024-06-17T11:28
в мире
дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Председатель ЕР Дмитрий Медведев призвал расследовать факты легализации полученных преступным путем доходов и вывода их из стран Глобального Юга в страны Запада. "Не мене важно расследовать факты легализации доходов, которые были получены преступным путем, а также случаи незаконного вывода в такие страны, в эти метрополии капиталов из стран Глобального Юга", - сказал он на учредительном заседании Постоянного комитета антинеоколониального Движения "За свободу наций!".
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в мире, дмитрий медведев, россия
В мире, Дмитрий Медведев, Россия
Медведев призвал расследовать факты легализации доходов Запада от стран Юга

Медведев призвал расследовать факты незаконного вывода капитала из стран Юга

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Председатель ЕР Дмитрий Медведев призвал расследовать факты легализации полученных преступным путем доходов и вывода их из стран Глобального Юга в страны Запада.
"Не мене важно расследовать факты легализации доходов, которые были получены преступным путем, а также случаи незаконного вывода в такие страны, в эти метрополии капиталов из стран Глобального Юга", - сказал он на учредительном заседании Постоянного комитета антинеоколониального Движения "За свободу наций!".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
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В миреДмитрий МедведевРоссия
 
 
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