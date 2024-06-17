https://ria.ru/20240617/dokhody-1953364870.html

Медведев призвал расследовать факты легализации доходов Запада от стран Юга

Медведев призвал расследовать факты легализации доходов Запада от стран Юга - РИА Новости, 17.06.2024

Медведев призвал расследовать факты легализации доходов Запада от стран Юга

Председатель ЕР Дмитрий Медведев призвал расследовать факты легализации полученных преступным путем доходов и вывода их из стран Глобального Юга в страны... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T11:28

2024-06-17T11:28

2024-06-17T11:28

в мире

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Председатель ЕР Дмитрий Медведев призвал расследовать факты легализации полученных преступным путем доходов и вывода их из стран Глобального Юга в страны Запада. "Не мене важно расследовать факты легализации доходов, которые были получены преступным путем, а также случаи незаконного вывода в такие страны, в эти метрополии капиталов из стран Глобального Юга", - сказал он на учредительном заседании Постоянного комитета антинеоколониального Движения "За свободу наций!".

https://ria.ru/20240616/pobeda-1953134012.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, дмитрий медведев, россия