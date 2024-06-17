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СК завел дело после гибели женщины в больнице на Кубани
СК завел дело после гибели женщины в больнице на Кубани - РИА Новости, 17.06.2024
СК завел дело после гибели женщины в больнице на Кубани
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели жительницы Краснодара после проведения плановой операции, сообщает СУСК РФ по Кубани. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T22:10
2024-06-17T22:10
2024-06-17T22:10
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КРАСНОДАР, 17 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели жительницы Краснодара после проведения плановой операции, сообщает СУСК РФ по Кубани. "Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности женщине в одной из больниц краевого центра (часть 2 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в октябре 2023 года жительнице краевой столице провели плановую операцию. Через несколько дней после оперативного вмешательства состояние здоровья пациентки ухудшилось, и она была переведена в другое медицинское учреждение, где скончалась.
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происшествия, краснодар, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодар, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после гибели женщины в больнице на Кубани
СК РФ завел дело после гибели женщины в больнице после операции на Кубани