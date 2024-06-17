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В МИД России рассказали о последствиях размывания суверенитета Армении
В МИД России рассказали о последствиях размывания суверенитета Армении - РИА Новости, 17.06.2024
В МИД России рассказали о последствиях размывания суверенитета Армении
Переход Армении под "зонтик" США и НАТО сделает невозможным сохранение единого оборонного пространства с РФ и в рамках ОДКБ, сообщил замглавы МИД РФ Михаил... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T23:07
2024-06-17T23:07
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Переход Армении под "зонтик" США и НАТО сделает невозможным сохранение единого оборонного пространства с РФ и в рамках ОДКБ, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Дальнейшее размывание суверенитета Армении в сфере безопасности и переход на западные лекала под "бумажный зонтик" США и НАТО просто сделает невозможным сохранение единого оборонного пространства с Россией и в рамках ОДКБ", - сказал он "Комсомольской правде". "Со своей стороны неоднократно и на различных уровнях четко доводили свою готовность обсуждать беспокоящие Ереван вопросы", - напомнил Галузин.
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Армения, Россия, США, Михаил Галузин, НАТО, ОДКБ, В мире
В МИД России рассказали о последствиях размывания суверенитета Армении
Галузин: переход Армении под зонтик НАТО разрушит оборонное пространство с РФ