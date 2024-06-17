https://ria.ru/20240617/armeniya-1953538897.html

В МИД России рассказали о последствиях размывания суверенитета Армении

В МИД России рассказали о последствиях размывания суверенитета Армении - РИА Новости, 17.06.2024

В МИД России рассказали о последствиях размывания суверенитета Армении

Переход Армении под "зонтик" США и НАТО сделает невозможным сохранение единого оборонного пространства с РФ и в рамках ОДКБ, сообщил замглавы МИД РФ Михаил... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T23:07

2024-06-17T23:07

2024-06-17T23:07

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Переход Армении под "зонтик" США и НАТО сделает невозможным сохранение единого оборонного пространства с РФ и в рамках ОДКБ, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Дальнейшее размывание суверенитета Армении в сфере безопасности и переход на западные лекала под "бумажный зонтик" США и НАТО просто сделает невозможным сохранение единого оборонного пространства с Россией и в рамках ОДКБ", - сказал он "Комсомольской правде". "Со своей стороны неоднократно и на различных уровнях четко доводили свою готовность обсуждать беспокоящие Ереван вопросы", - напомнил Галузин.

https://ria.ru/20240613/pashinyan-1952645970.html

армения

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армения, россия, сша, михаил галузин, нато, одкб, в мире