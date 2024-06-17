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В МИД России рассказали о последствиях размывания суверенитета Армении - РИА Новости, 17.06.2024
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23:07 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/armeniya-1953538897.html
В МИД России рассказали о последствиях размывания суверенитета Армении
В МИД России рассказали о последствиях размывания суверенитета Армении - РИА Новости, 17.06.2024
В МИД России рассказали о последствиях размывания суверенитета Армении
Переход Армении под "зонтик" США и НАТО сделает невозможным сохранение единого оборонного пространства с РФ и в рамках ОДКБ, сообщил замглавы МИД РФ Михаил... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T23:07
2024-06-17T23:07
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Переход Армении под "зонтик" США и НАТО сделает невозможным сохранение единого оборонного пространства с РФ и в рамках ОДКБ, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Дальнейшее размывание суверенитета Армении в сфере безопасности и переход на западные лекала под "бумажный зонтик" США и НАТО просто сделает невозможным сохранение единого оборонного пространства с Россией и в рамках ОДКБ", - сказал он "Комсомольской правде". "Со своей стороны неоднократно и на различных уровнях четко доводили свою готовность обсуждать беспокоящие Ереван вопросы", - напомнил Галузин.
https://ria.ru/20240613/pashinyan-1952645970.html
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армения, россия, сша, михаил галузин, нато, одкб, в мире
Армения, Россия, США, Михаил Галузин, НАТО, ОДКБ, В мире
В МИД России рассказали о последствиях размывания суверенитета Армении

Галузин: переход Армении под зонтик НАТО разрушит оборонное пространство с РФ

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМихаил Галузин
Михаил Галузин - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Михаил Галузин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Переход Армении под "зонтик" США и НАТО сделает невозможным сохранение единого оборонного пространства с РФ и в рамках ОДКБ, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Дальнейшее размывание суверенитета Армении в сфере безопасности и переход на западные лекала под "бумажный зонтик" США и НАТО просто сделает невозможным сохранение единого оборонного пространства с Россией и в рамках ОДКБ", - сказал он "Комсомольской правде".
"Со своей стороны неоднократно и на различных уровнях четко доводили свою готовность обсуждать беспокоящие Ереван вопросы", - напомнил Галузин.
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АрменияРоссияСШАМихаил ГалузинНАТООДКБВ мире
 
 
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